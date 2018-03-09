賴清德：中國對台31政策是利中而非惠台

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）針對中國於2月28日祭出31項對台政策，企圖吸納台灣資金及人才，以及鴻海集團子公司上市案獲中國審批通過，行政院長賴清德今日在立法院備詢時表示中國將利中政策包裝成惠台政策，行政院將嚴肅以待。

《蘋果日報》報導，鴻海集團子公司富士康工業互聯網（Foxconn Industrial Internet Co Ltd，FII）A股上市案昨日通過中國證券監督管理委員會審批，最快本月底將在上海證券交易所正式掛牌，原本正常時程需耗時一至兩年，此次僅花一個月左右便通過，是因為行「特殊通道」闖關。

對此，賴清德表示，鴻海子公司獲准於中國上市，沒有所謂地「超音速」，據悉他們也花了一年多去解決各種問題，審查時間也許是三個多月，但整體看起來其實每個國家的審定標準都一樣。

賴清德表示，行政院對中國所提出對台灣的種種政策，一定務實回應，但也強調「我們不必妄自菲薄，固然中國提出利中政策，並包裝成惠台，但我們也有實力，對自己要有信心。」

賴清德也再一次表示下週行政院將會向大眾提出因應中國對台政策的方案，而昨（8）日行政院發言人徐國勇也表示，目前由行政院副院長施俊吉召集統合各部會所提出意見及方案仍進行中。

賴清德進一步指出，中國對台政策對國內經濟、人才及資金等當然會有一定的影響，而行政院團隊正積極做的事情，便是解決五缺（地、電、水、人才、資金），還有延攬外國人才、勞動，以及創造新創友善環境等法令的制定及調整，「政府會厚實台灣的實力，根只要站穩，便會吸住人才和資金。」

而至於國民黨籍立委盧秀燕提及，媒體報導指中國政府停止發放帶團來台的領隊證，台灣旅遊業者擔心中國旅客來台人數將進一步減少，賴情德則批評，如果中國對台31政策大家只稱作惠台，那麼中國停發來台領隊證就是「害台」，外界看待這些事不能標準不一。

賴清德指出，去年中國來台觀光人數已經減半，但整體來台觀光客人數仍然破千萬，這表示政府的多方行銷奏效，像是新南向政策或是加強對日本及韓國的行銷等，至於中國的部分，賴清德則表示，「不是我們叫他們不停發，他們就會不停發」。