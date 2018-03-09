施打HPV疫苗恐癱瘓？醫：單純心因性反應

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）從今（2018）年11月起國一女生將全面公費施打子宮頸癌疫苗，為解開大家心中的疑慮，日前國健署舉辦「愛你不癌你 解讀HPV疫苗」論壇活動，與會嘉賓包含國健署王英偉署長和多位專家學者，一同與民眾分享臨床經驗，並解答心中疑慮。

人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）共有100多種，主要感染人體的表皮及粘膜組織，大部分感染的人可以透過免疫系統清除，但當人體免疫力較低或是多次反覆感染HPV，就可能導致癌前病變及癌症（子宮頸癌、陰道癌、肛門癌等等）。其中又以子宮頸癌為女性罹患和致死率相當高的癌症。

子宮頸癌感染初期多半沒有症狀，等到確診時大都為時已晚。目前預防子宮頸癌的唯一方法是施打疫苗，而子宮頸抹片檢查則能早期發現、早期治療。國健署提醒，感染人類乳突病毒到變成子宮頸癌約需要10年以上，因此施打過子宮頸癌疫苗，仍要做癌症篩檢，以達到雙重防護。

目前子宮頸癌疫苗共有2、4和9價，2價可預防16和18型人類乳突病毒，約有7成的子宮頸癌是此兩種病毒造成的：4價則多了6和11型，兩種主要是引起性病菜花的病毒；9價則多了31、33、45、52、58型病毒，可預防九成的子宮頸癌。這3款疫苗無法保護到的3成和1成則需搭配定期子宮頸抹片檢查。

子宮頸癌疫苗最佳施打年齡為9到14歲，原因在於該年齡層的青少女免疫力最高，且在發生首次性行為前施打效果最佳。那超過14歲以上的女性難道就不用施打嗎？長庚紀念醫院婦癌研究中心賴瓊慧教授表示，依據這3款疫苗的相關年齡層的試驗：2價疫苗為9歲以上皆可施打；4價的年齡上限是45歲，而9價的年齡上限是25歲。

除了疫苗功效以外，大家最擔心的莫過於副作用，針對日本曾發生數十起青少女接種後出現副作用的案例，台大醫院小兒部主治醫師李秉穎認為，可能是集體心因性反應，也就是所謂的「暈針」。至於有哪些族群不適合施打疫苗呢？台北醫學大學附設醫院婦科主治醫師陳菁徽提醒，發燒、懷孕或準備懷孕、凝血功能和免疫系統功能異常者，施打前需徵詢醫師同意。

子宮頸癌疫苗屬於非活性疫苗，安全性高，施打後有效性最高可達9成以上，抗體可在體內維持至少10年以上，全球現有80國全面接種。今年11月起國一女生將全面公費施打，預計有10多萬名青少女受惠。