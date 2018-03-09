【影片】新暫時停止呼吸！印度機車騎士騎車遇虎 嚇到不敢動

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）想像一下，下班路上遇到兩頭大貓在你旁邊徘徊不走，你該怎麼辦？日前一部印度影片卻讓人看了頭皮發麻。影片中一台機車遇到兩隻出門溜達的成年虎，在機車旁轉來轉去就是不走，兩人嚇得不敢動，最後在拍攝者的幫助下順利脫困。

事件發生在印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的塔多巴老虎保護區（Tadoba Andhari Tiger Reserve）。影片中，兩名騎車雙載的男子經過保護區，遇到兩頭成虎，老虎一前一後包圍機車，車上兩人呆若木雞，不敢亂動。一隻老虎安然地坐在機車後，另一隻在機車前面來回徘徊，讓人看了冷汗直流。

拍攝者是路過的汽車司機，司機表示，看到老虎伏低的樣子像是準備攻擊，為了救騎士，只能關緊車窗開到機車旁趕走老虎。老虎可能剛吃飽並沒有攻擊機車騎士，所幸平安落幕。

官員表示，當地經常傳出老虎傷人事件，去年有兩人在保護區被老虎攻擊喪命，過去兩年內，當地已經有9人命喪虎口，兩人能順利脫困，實屬幸運。

印度擁有目前世界百分之70的老虎數量，分佈在17個城邦與50個保護區，塔多巴老虎保護區是馬哈拉施特拉邦最大最古老的國家公園，也是印度50個老虎保護區之一。