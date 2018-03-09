外媒：美國要求中國 減少貿易逆差1千億美元

（中央社台北9日電）外媒報導，美國總統川普日前在推特發文表示，曾要求中國政府制定計畫將美中貿易逆差減少10億美元，但金額可能少寫兩個0，事實上美方要求的是1000億美元。

2017年，美中貿易逆差為3752億美元（約新台幣11兆元）。川普先前提出的10億美元，還不到兩國一天的貿易逆差額。

為避免中美可能爆發的貿易戰，中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴於2月27日至3月3日赴美進行溝通，期間曾與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問寇恩（Gary Cohn）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）等高層官員會面。

綜合華爾街日報、彭博等外媒報導，美國政府官員要求劉鶴將美中貿易逆差減少1000億美元，約等於減少雙邊貿易逆差總額的近1/3。

報導指出，劉鶴向美方表示，縮小龐大的雙邊貿易順差也符合中國的利益，但目前尚無法得知如此的削減目標對中國是否可行，以及中國將會提出何種計畫加以達成。

統計顯示，美中貿易逆差仍持續大幅增加，恐將讓川普政府更有理由對中國實施貿易制裁。

日本經濟新聞中文版報導，據中國海關總署8日公布的今年前兩個月外貿進出口統計，中國對美國貿易出口年增27%，達693億美元；進口年增12%，為264億美元；貿易順差成長35%，達429億美元。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070309