台中最美背影—印尼移工揪團掃綠川

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）一群印尼移工日前主動發起「整理綠川」清掃活動，從綠川出發，沿著台中市東協廣場進行清掃環境，井然有序的工作分配與路線規劃，為維護台中環境盡一份心力。

發起人Pindy是一名看護工，在臺中的第5年，更是位捏麵人專家。她表示，當天的活動原本以為會打水漂，沒想到來了好多人一起幫忙。整治後的綠川很美，休息時間與其到處趴趴走，不如幫忙整理環境還來得有意義，希望每個月至少能跟大家整理1次周遭環境。

活動由印尼移工自主發起，約有30人到場響應。從綠川開始，沿著馬路與店家外的街道逐一清掃，還詢問店家有沒有垃圾要丟。印尼人樂天的個性，開朗的笑容感染大家，一群人笑呵呵的彎腰清掃路邊溝渠，拾起一個又一個便當盒，以實際行動影響每個圍觀的民眾，語言不是問題。一名人美心更美的印尼女孩表示，希望這個公共環境能永續經營下去，台中也是我們的家。

清掃照片在網路瘋傳，連台中水利局臉書都貼文表示感謝，網友紛紛按贊留言：「感謝他們整理臺中環境！」「台灣美麗河山要靠大家一起維護才對。」

根據統計，臺中市有一萬多名印尼籍移工，平時隱藏在各個工作崗位上，為台灣社會貢獻良多。東協廣場與綠川是移工們假日休憩聚集的地方，跨越語言與文化隔閡，讓臺中市民看到移工們心繫臺中的一面。

移工們大合照（圖片來源：國立暨南大學SEAT｜南方時驗室 提供）

喝完奶茶，休息一下繼續打掃（圖片來源：國立暨南大學SEAT｜南方時驗室 提供）

人美心更美的印尼姐姐（圖片來源：國立暨南大學SEAT｜南方時驗室 提供）