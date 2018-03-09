新北燈會爆人潮  周五、周末點燈延長至22:30

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）新北市旺來福來祈福燈會，3月1日開幕以來，已經吸引超過80萬賞燈人潮。為了滿足民眾賞燈樂趣，特別在周五及周六將點燈時間由晚間10點延長到10點30分，讓民眾可以好好欣賞匯聚兩岸國寶級大師製作的精緻花燈。

燈會必看、必拍

三重區宗教文化發展協會理事長李乾龍表示，新北燈會展現傳統燈藝的特色與文化底蘊，白天晚上都超好拍，不論國寶大師打造的｢兩岸達人祈福燈區｣、200公尺的佛手燈柱、3,000盞燈龍打造的宮燈步道、還有27公尺的巨龍，以及到了晚上荷塘月色水燈光影互映，璀璨爭豔，都吸引大批人潮拍照。

另外，草地上50隻狗狗組成的「歡喜旺旺來」燈區，狗燈和毛寶貝真假難辨，遠遠望去，就像是真的狗狗在草地上玩耍，又不設圍欄，不只小孩和毛寶貝玩翻天，大人也瘋自拍，堪稱這次燈會最多人打卡的熱區，更不容錯過。

還有「金犬福旺」主燈區的巨型扭蛋機，每天晚上6點到9點限量100組扭蛋，內有竹林山觀音寺籤詩及平安符，幾乎一開放就秒殺，想拿到的民眾，預估下午5點前就要先排隊。

李乾龍也提醒，由於這次燈會策展的林健兒老師希望能讓民眾近距離感受傳統燈藝的美感，並未規劃隔離區，但賞燈人潮眾多，因此也要呼籲賞燈民眾發揮賞燈品質，不要有觸碰或騎坐花燈等破壞行為，讓之後賞燈民眾也有美燈可賞、美照可拍。

民政局專門委員藍品畯表示，燈會每日點燈時間為晚間6點到10點，周五及周六兩日延長至晚間10點30分，展期到3月18日止， 在17(六)日晚間有｢民歌之夜｣閉幕演唱會，由王瑞瑜、于台煙、施孝榮等知名歌手同台高歌，歡迎民眾一同欣賞。

另外，燈會人潮眾多，每逢假日晚上6點不到，停車位即額滿，建議民眾搭乘捷運到三重站下車，或搭乘公車至捷運三重站或五谷王廟站下車前往參觀。