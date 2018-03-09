老了誰照顧？杜特蒂嘆：我大兒子是流氓 小兒子是玩咖

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前替他任內新一波掃毒活動宣傳中，感慨地表示，以後病了和老了，他無法信任他的兩個兒子，能好好照顧他。菲律賓近年來掃毒至今已導致全國數千人死亡。

杜特蒂的長子巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）曾任納卯市（Davao）副市長一職。去(2017)年12月25日，巴奧洛宣布辭職，原因與捲入一場毒品走私案有很大的關連。杜特蒂於今(2018)年一月初接受長子的辭呈，並即刻生效。

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杜特蒂的長子巴奧洛．杜特蒂曾任納卯市副市長一職。 (美聯社)

據菲律賓當地媒體《Philstar》，下周日(18日)將滿73歲的杜特蒂以自身情況說明，現在菲律賓的毒品濫用問題很嚴重，必須有效根治，好讓下一代能健康成長，並在他們父母年邁時幫得上忙。

杜特蒂說，他現在只信任他的女兒，也就是現任納卯市市長薩拉．杜特蒂(Sara Duterte)，而不是他那個流氓大兒子巴奧洛，更不是玩咖小兒子塞巴斯汀．杜特蒂(Sebastian Duterte)。

杜特蒂的女兒薩拉．杜特蒂為現任納卯市市長 。(翻攝 臉書)

去年2月，杜特蒂曾在一場稅務局活動中，忍不住透過全國轉播痛罵塞巴斯汀丟下老婆孩子，成天與巨乳艷星阿塔娜(Ellen Adarna)廝混，害他這個「阿公總統」也要忙著帶孫子。

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杜特蒂說自己的小兒子塞巴斯汀．杜特蒂是個花花公子。 (翻攝 推特)

以自己是過來人的經驗，杜特蒂語重心長地指出，若不解決菲律賓的毒品問題，年輕人吸毒成癮，以後將沒有人能照顧他們的父母。

杜特蒂自2016年7月上任後，鐵血掃毒，對國內毒品宣戰，儼然展開一場「反毒戰爭」。英國《衛報》也曾報導，去年8月15日，菲國警方以掃毒之名一夜之間槍殺32人，堪稱近期菲國最血腥的一夜，引起國際社會關注。

上個月，國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）更針對杜特蒂在反毒戰爭中是否有濫殺嫌疑展開初步調查，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）起初回應表示歡迎，本周二(6日)杜特蒂又親自表示，國際刑事法院等「100萬年」都不會對他有司法管轄權。