CPTPP完成簽署 日本歡迎台灣加入 蔡英文指示爭取參與

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據美聯社報導指出，11個國家於今日凌晨4點在智利聖地亞哥簽署「跨太平洋夥伴全面進展協定」(Comprehensive and Progressive Agreement for TPP，簡稱CPTPP)，預計2019年正式生效。

CPTPP是以去年簽署的跨太平洋夥伴關係協定(Trans-Pacific Partnership，簡稱TPP)內容為基礎，保留了2016年簽署的TPP協定超過95％的內容，僅擱置了原本在TPP裡的小部分條款，凍結了部分智慧財產權等22項準則的效力。

同一時間，總統蔡英文及行政院長賴清德已指示各部會全力以赴，做好爭取參與CPTPP的準備。

日本經濟產業、再生大臣茂木敏充(Toshimitsu Motegi)在出席簽署儀式時表示：「CPTPP將成為亞太地區的自由公正貿易準則，期待協定能早日生效。」在簽署CPTPP之後，日本可望主導第二波擴大會員國的協商。因此CPTPP在正式生效之後，日本將主導開始擴大參加國的談判。

目前有意加入CPTPP的國家包括：英國、台灣、南韓、印尼。而對於對於台灣有意加入，日本官房長官菅義偉曾表示歡迎，同時強調將提供必要的情報給以台灣為首的對CPTPP表示關心的國家和地區。而在日前舉行的世界經濟論壇上，美國總統川普也曾表明，如果能取得更利於美國的協議，華盛頓就極有可能會重返TPP。

昨日簽署CPTPP的成員國包括日本、澳洲、加拿大、新加坡、馬來西亞、汶萊、墨西哥、紐西蘭、越南、智利以及秘魯。

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