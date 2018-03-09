香格里拉台北遠東國際大飯店 新任總經理 – 祖睿德 到任

香格里拉台北遠東國際大飯店日前任命祖睿德先生(Randy Zupanski)擔任總經理一職，擁有超過四十年酒店資歷的祖總經理，學經歷完整豐富，亦曾在中國、香港、菲律賓、馬來西亞、加拿大、美國等地的知名國際飯店服務，因此對於全球市場尤其亞洲觀光飯店市場更有其獨到見解。履新前，他為美國舊金山聯合廣場威斯汀酒店的總經理，而該飯店為舊金山首屈一指的五星級酒店。

來自加拿大的祖睿德，畢業於倫敦范莎學院 (Fanshawe College)，攻讀酒店與餐飲管理，於2010年榮獲傑出商業領袖校友獎 (Distinguished Alumni Award in Business Leadership)，並曾任職於溫哥華和馬尼拉的費爾蒙酒店 (Fairmont)、亞庇香格里拉莎利雅度假酒店等，表現卓越且累績多國經驗。祖睿德總經理深知觀光旅遊業的瞬息萬變，因此在職涯期間更是不斷地充實自我，持續在香港以及新加坡等地進修相關產業知識，學以致用並奠定其紮實的飯店管理長才。

甫到任台北的祖總經理熱情地表示：「早已耳聞台北是個極具魅力且多元化的活力都市，非常開心再次加入香格里拉酒店集團並且成為香格里拉台北遠東的一員，能夠與如此優秀的專業團隊一同迎接未來的挑戰，我深感榮幸，也期待能貢獻過去累積的經驗，與團隊激盪出新的火花，帶領香格里拉台北遠東邁向嶄新的里程碑。」

面對台北日趨競爭的國際觀光飯店市場，祖總經理強調，不論是新的國際飯店品牌加入市場、飯店人才招募培訓、行銷策略整合或是營運成本的掌握，各式各樣的挑戰與變化都是激勵團隊不斷成長進步的正向動力，並能隨時保持彈性與適應力，喜歡求新求變、挑戰自我的他，也已做好充分的準備，致力提供賓客最真誠與精緻的創意服務，打造更多屬於香格里拉獨一無二的住宿與餐飲體驗，同時，他也注重企業社會責任與關懷社群，勢必將推出話題十足又饒富意義的公益慈善活動，為即將歡慶二十四週年的香格里拉台北遠東國際大飯店注入新活力！

總部設在香港的香格里拉酒店集團是全球知名酒店管理公司，目前擁有和管理遍布22個國家和76個目的地的100多家香格里拉酒店、嘉里酒店、今旅酒店和盛貿飯店。立足亞洲，經過40多年的潛心經營，“發自內心的待客之道”已經成為香格里拉酒店集團的品牌標誌，享譽亞太、中東、歐洲、北美和環印度洋地區。此外，集團還有眾多新酒店項目正在籌措中，主要分佈在澳大利亞、中國大陸、柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞和沙特阿拉伯。如需進一步資訊或預訂，請瀏覽香格里拉集團網站www.shangri-la.com。