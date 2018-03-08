教育儲蓄戶助「新」更助「心」 10年惠及6萬個案

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）已推動多年的教育部「教育儲蓄專戶」透過網路平台公開向社會大眾募捐，10年來總捐款金額達到9億多元，全台累計補助案例達6萬多件，大量單親、新住民、低收入戶家庭或突遭變故的家庭受惠。

來自單親家庭的小華，母親是新住民，獨自一人撫養兩個孩子，但因語言能力與學歷的不足，找工作屢屢碰壁，勉強打零工果腹，為了幫助小華，學校通過勸募許可，設立教育儲蓄戶，得善心人士幫助募得半年餐費，得以安心就學。類似小華的案例很多，每個募款需求的背後都是個讓令人聞之鼻酸的故事。

教育部為幫助經濟弱勢學童完成學業，2008年起推動「學校教育儲蓄戶」，與500大企業連線，很多善心人士長期關注，期交所、基金會及各大企業經常捐款。教育儲蓄戶的設立緩解的不僅是家庭的經濟壓力，更是扶助孩子成長茁壯的重大助力。

教育部表示，在教育部、地方政府及學校的努力下，目前已有3624所公立高中職及國民中小學通過勸募許可並且開立教育儲蓄戶，且為讓社會愛心能有效被利用，教育部更制定「各級學校扶助學生就學勸募條例」，條例規定由教育儲蓄戶募得的經費，僅能用於補助學雜費、代收代辦費、餐費或教育相關的生活費用，假如學校將勸募所得移作他用，或有未經許可的勸募行為，將處最高25萬元罰鍰。