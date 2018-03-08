母喪後首度現身　蔡英文訪軍情局後臉書發文

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）自從總統蔡英文母親張金鳳於3日辭世後，便無再出席公開活動，今（8）日則是透過臉書（Facebook）發文，表示上午至國防部軍事情報局勉勵情報人員。

總統府3日發布新聞稿公布蔡總統母親離世消息，引發媒體詢問總統後續是否仍照常至總統府上班，對此，總統府發言人黃重諺週一（5）表示，「治喪期間，總統在行程上會有些調整，公開行程會視情況減少，但是各項國政工作照常進行，所以總統今日天上午就已經進府辦公。」

而今日則是蔡總統首度公開現身，雖未公告媒體採訪，但仍藉由臉書發文透露今日造訪軍情局勉勵官兵，並且在無名英雄紀念碑前致敬，感謝情報人員用生命守護台灣的自由民主。

蔡總統提起在軍情局牆上的「我們是寫歷史的那張 白紙」一行字，表示不論歷史如何演變，情報人員的貢獻和血淚，往往不為外人所知，只能留白，而軍情局內設置的無名英雄紀念碑便是為了紀念數千名情報人員的血與淚。

蔡總統並表示，軍情局近來也持續在內部推動政治檔案的整理工作，「在民主時代，把社會的信任和支持建立起來，情報工作的推展會更加順利，期許軍情局繼續努力。」

總統蔡英文訪國防部軍情局（照片來源：截自總統蔡英文臉書: https://www.facebook.com/tsaiingwen/）