中國惠台31政策導致人才荒? 外媒：癥結點是台灣經濟困境

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）2月底，中國公布31項放寬台灣人赴對岸工作及經商限制的相關措施，又稱為「惠台31條」，外界認為是拉攏台灣民心的統一策略。更有人擔心，這將使更多台灣人往外跑。然而，外媒指出，儘管中國多項惠台政策確實是台灣人才出走的吸力，但事實上，癥結點是台灣本身的長期的經濟困境，這也是台灣人才出走的推力。

英國《金融時報》中文網分析，中國國台辦選在2月28日，台灣紀念228之際，發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，給台灣劃了個大餅。台灣的反應充滿焦慮，許多學者專家認為是在分化台灣，行政院長賴清德更指其終極目的是要統一台灣。

針對國台辦的「惠台31條」，外界認為，可能將強化中國對台灣年輕人產生的磁吸效應，但是《金融時報》分析，「這些回應都只看到了一半，忽略了台灣本身的困境」。

報導進一步分析，台灣經濟裹足不前的主因歸咎於台灣企業未能順利進行產業升級。一位學者更直言：「用不著端出31條，台灣人才已經出走」。

以影視產業為例，在台灣內部市場萎縮、全球跨國產業分工鍊成主流，以及擁有華語優勢的情況下，大量的台灣影視專業人才紛紛赴中國工作早已成常態。31條出爐之後，因此引起影視圈的廣大迴響。

對於台灣影視產業的影響，短期下，31條看似放寬了影視行業的進入限制，但長期是否真的有利台灣，「關鍵是能否適應高速變動的市場、動態調整的規範，還得要學會（儘管沒有人想主動學）那道容易卡在胸口的自我審查」。