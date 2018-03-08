寓教於樂 用遊戲的方式 讓糖友控糖不卡關

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據國民健康署調查發現18歲以上國人糖尿病盛行率約為11.8%，且每年約以2.5萬名的速度持續增加中，面對如此龐大的糖尿病人口，為防止相關併發症的發生，血糖控制是十分重要的課題。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德醫師表示：『目前台灣使用胰島素的時機與比例雖已提早、提高許多，但血糖控制率卻始終不見起色，追根究底還是因為飲食！因飲食衛教涵蓋範圍複雜且廣泛，學習分辨與計算醣類時，若無適當的教材很容易會讓糖友無所適從，甚至直接放棄！』

為了化解衛教困境，中華民國糖尿病衛教學會和賽諾菲股份有限公司合作，共同開發出首套台灣本土化『食物九宮格』教具，目的是從玩中學，提高參與度與學習力，讓衛教師與糖友們在互動中教學相長，藉由同儕力量增強動機。

六大類食物特性與對血糖之影響。

杜思德理事長指出，食物會直接影響血糖，因此認識六大食物分類，了解各類食物對血糖的影響，並且能正確分辨醣類是衛教的第一階段目標。因此食物九宮格將六大類食物化為一張張的「機會卡」(食物圖卡)，1:1等比例的呈現實物照片，詳細標示出份量、三大營養素(蛋白質、脂肪與醣類)、熱量等。

更難能可貴的是，因台灣是美食與外食王國，許多複合類食物如蚵仔麵線、牛肉麵、車輪餅、甜不辣等常見國民小吃都包含其中，總共收錄了130種食物之多，杜思德理事長打趣地說，衛教時圖卡一字排開就有如身在自助餐店，鮮明地視覺記憶讓糖友們想不記住都難。

在學習了六大類食物的分類後，最重要的是獲得食物份量代換、特別是不同種醣類食物代換的能力。杜思德理事長說，醣類是影響血糖穩定最直接的食物，糖友往往會誤以為只要「不吃飯」就好，殊不知醣類其實可能化身成各種不同的樣貌：

杜思德理事長表示，以往的衛教大多都是單向，衛教師說糖友聽，食物九宮格的出現可以達成雙向溝通，在遊戲過程中透過糖友的回饋，教學相長，讓醫病溝通更加順暢。

六大類食物特性與對血糖之影響。