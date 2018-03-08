再傳追撞超跑意外 車主可保超額責任險轉嫁風險

日前發生鈴木追撞瑪莎拉蒂海神及法拉利的國道意外，新北市也傳出豐田與賓利的車禍事故，兩起超跑維修費用可能逾百萬元，以現行民眾投保車險僅選擇強制汽車責任險的習慣，恐怕無法負擔鉅額賠償。富邦產險建議，除了最基本的汽機車強制責任險外，可在一般的第三人責任險上再多保一張「超額責任險」，將高額維修費用轉嫁給保險公司。
近年來，高價進口車及超跑銷售量逐年攀升，一旦發生擦撞事故，維修費用恐難負擔。超跑車禍修復費用動輒近百萬，2017年整年度的超跑車禍即超過10起，然而許多民眾在投保車險時往往僅選擇強制汽車責任險，但強制險未保障第三人的財物損失，而第三人責任險的汽車投保率為七成，機車僅有三成，且第三人責任險中財物損失的保險金額普遍偏低，賠付對方財產損壞的保額多落在20~50萬，萬一與超跑碰撞，光靠保險恐怕不夠賠。
富邦產險表示，因為超跑的維修零件多從國外進口，維修費用動輒數十萬甚至上百萬，建議民眾可在一般的第三人責任險外，再加保「超額責任保險」，當底層的第三人責任險不夠賠時，即可啟動上層的「超額責任保險」來賠，且超額責任保險的保費較第三人責任險便宜許多，對民眾來說是相對實惠且不可或缺的選擇。
富邦產險提醒，開車上路保持安全距離、遵守交通規則是首要之務，也要規劃足夠的保險，為自己與家人多預備一份安心。若不幸發生事故時，客戶除可以使用LINE官方帳號及M+通知外，也可透過0800-009-888免費專線進行事故通報，當富邦產險接獲客戶事故通知後，將立即聯繫客戶提供必要協助，事後全程參與和解，為客戶提供快速貼心的服務。