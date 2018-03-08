「楊肇嘉先生紀念館」揭幕 「台灣獅」精神長存台中清水

懷著增進鄉土及歷史教育、感念父親及回饋母校之心意，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰女士捐贈成立之「楊肇嘉先生紀念館」，今(8)日正式於台中市清水國小舉行開幕典禮。蔡楊湘薰女士親自出席及致詞，清水國小由黃美玲校長代表接受紀念館裝修工程之捐贈，台中市長林佳龍親自到場支持，富邦集團蔡明忠董事長、富邦金控蔡明興董事長及家族成員亦共同出席，見證「楊肇嘉先生紀念館」正式揭幕的歷史性時刻。

蔡楊湘薰女士表示，父親楊肇嘉先生一生致力為台灣人民爭取權益，被譽為「台灣地方自治的領航人」，歷經日治、台灣光復、國府遷台時期，面對艱難處境無畏無懼，不改其志，「台灣獅」之美名正彰顯了他的精神。父親更傾力資助美術、音樂、文學、體育等軟實力發展，是台灣文藝運動興起的重要推手。她衷心期盼，「楊肇嘉先生紀念館」是一個喚起歷史記憶的起點，紀念父親的生平，也紀錄當時當刻的台灣，讓後人更認識過去，進而獲得堅定向前的力量。

楊肇嘉先生紀念館座落於清水國小日式宿舍群， 可望成為一個富有鄉土與歷史教育意義， 豐富市民生活的新興地方文化基地。(照片由富邦提供)

蔡楊湘薰女士指出，擁有超過120年歷史的清水國小是父親楊肇嘉先生和她共同的母校，父親1914年留日學成歸國後的第一份工作，也就在清水國小執教(當時名為牛罵頭公學校)，是他實踐理想的出發點。父親畢生重視文化與軟實力的發展，今日她也把父親對台灣的愛，以紀念館的形式，回饋給故鄉與母校。時隔超過一個世紀，「楊肇嘉先生紀念館」在清水國小正式揭牌開幕，意義非凡！

「楊肇嘉先生紀念館」座落於清水國小日式宿舍群，為市定歷史建築。由策展人白適銘教授及胡宗雄建築師共同合作規劃，並在台中市政府及清水國小黃美玲校長的協助下順利完工。此外，東元集團有感於東元集團創辦人林和引先生，曾於早年受楊肇嘉先生資助留日，亦共襄盛舉，捐贈紀念館之空調設備。

清水國小黃美玲校長致贈感謝狀予富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰女士。(照片由富邦提供)

紀念館規劃為三館：「六然館」、「希望館」、「藝文館」。「六然館」主軸為「清水人文．六然傳家：楊肇嘉的養成背景」，旨在呈現楊肇嘉先生生平簡介，透過書房文物模擬，重現文人意象，並規劃清水公學校簡史及修復紀實區，重現楊肇嘉先生於基地之足跡。「希望館」主軸為「大我精神．社會先鋒：楊肇嘉的政經生涯」，命名緣自楊肇嘉先生著名演講〈我的希望〉，「希望館」中也將展出此次史料徵集的重要成果─〈我的希望〉演講原音，重現楊肇嘉先生對台灣地方自治發展之殷切期許。「藝文館」主軸為「藝文雅尚．體育興國：楊肇嘉的文藝活動」，旨在彰顯楊肇嘉先生獎掖台灣軟實力之重大貢獻。

楊肇嘉先生紀念館座落於清水國小日式宿舍群， 可望成為一個富有鄉土與歷史教育意義， 豐富市民生活的新興地方文化基地。(照片由富邦提供)

「楊肇嘉先生紀念館」除了靜態展示之外，特別規劃多項互動元素，期能達到寓教於樂之目的。包括：「復刻飛機模型」，源於1934年楊肇嘉先生贊助台灣首位環島計畫飛行士楊清溪，其座機「高雄號」原型為Salmson2A2型複翼複座偵察機，在紀念館中將以等比例復刻模型展出。「數位明信片」則是透過互動拍照程式及觸控遊戲，將日式宿舍現場場景與歷史元素作趣味結合。同時，也規劃了「悅讀時光」展區，精選相關主題之歷史讀物及童書繪本，並提供榻榻米體驗及休憩空間。

「楊肇嘉先生紀念館」的成立，將使得楊肇嘉先生「台灣獅」之名、地方自治先行者及藝文活動捐資人之事蹟，在台中清水故鄉及母校長存。同時，「楊肇嘉先生紀念館」更可望成為一個富有鄉土與歷史教育意義，豐富市民生活的新興地方文化基地，以期讓楊肇嘉先生之精神於此承先啟後，源遠流長。

清水國小學童贈送卡片予富邦集團董事長蔡明忠（左起）、 台中市長林佳龍、蔡楊湘薰女士、 富邦金控董事長蔡明興及東元集團會長黃茂雄。(照片由富邦提供)