2018市場波動加劇　富邦投信強化產品線深度 協助投資人持盈保泰

2018年初美股波動加劇、美債利率屢創近年新高，值此時空背景，投資如何能持盈保泰實為重要課題。富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信在產品發展上，除了持續加速拓展ETF產品線外，同時也持續規畫獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。

2017年富邦投信累計發行了9檔ETF，橫跨各資產類別及區域，以及國內第1檔多重資產型基金，以建構全方位資產管理優質平台，2018年的開始，富邦投信也成功募集了兩檔不同於以往的ETF，加計此兩檔商品後，截至2月底，富邦投信旗下共同基金總計達49檔、規模為1,264億元。

胡德興說，今年度的產品發展分為三大方向，分別是ETF、主動式基金及投資型保單。過往富邦投信產品線的拓展是以產品廣度為主，今年除了廣度之外，以2月份甫掛牌的兩檔ETF為例，則是在加強中國、台股商品的深度。此外，富邦投信3月14日即將募集的富邦新興雙印主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，就是綜合收益面、風險面、基本面等面向後，鎖定印度加印尼的主權債券，以提供投資人納入2018年投資組合的優質標的，當然今年度也會再鎖定其他切合潮流及時事的新商品，為投資人掌握最佳的投資契機。

至於投資型保單，胡德興說，這也是今年度發展的重點，由於保險為一般大眾普遍青睞的投資工具，若能將ETF這類投資工具與保險保單結合，可望能發揮一加一大於二的功效，進而提供投資人各項理財需求的解決方案，如退休規畫等。

富邦投信固定收益投資部副總經理謝秀瑛表示，除了在投資組合納入低相關的資產，可有效分散整體投組的波動風險之外，選擇收益相對高、違約風險低、政治穩定且經濟基本面相對無虞的標的，有機會在波動劇烈的2018市場中穩住陣腳，而符合上述條件的標的，以印度、印尼兩國之主權債券最為看好。

謝秀瑛說，以主權債券投資而言，首重政治穩定度及經濟表現。尤其提供相對高收益的新興主權債券，有很多國家仍處於內亂動盪，或是經濟前景欠佳，因此才需要以高利率吸引投資，但投資此類債券，需承擔比較高之主權債信風險，因此在挑選投資標的時，建議仍以政治穩定、經濟成長前景佳之主權債券為首選。

根據2017年IMF研究資料庫顯示，新興亞洲自2015年以來為全球經濟成長主要動能來源，年平均達6%以上的經濟成長率，遠高於主要工業國家(G7)、拉丁美洲、中東北非及新興歐洲等區域，未來三年的經濟成長預測也同樣顯示出新興亞洲仍為全球經濟成長的主要動能。而細看新興亞洲成員，印度更為其中的佼佼者，未來三年預期均有7.4%以上的經濟成長，印尼也不遑多讓，平均每年也有5.5%的經濟成長。謝秀瑛認為，以殖利率角度而言，以新興國家10年期國債殖利率當比較基準，然後以主權債信評等區分投資等級及非投資等級，可以看出在投資等級主權債行列中，印度、印尼提供最高之殖利率，分別為7.8%、6.7%。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文則建議投資人，2018針對中國可採股7債3的比重來配置，尤其富邦中國政策金融債ETF在2月8日掛牌後，富邦投信旗下中國系列ETF已能滿足投資人投資中國一次到位的需求，陸股方面無論中大型藍籌股、中小型創新成長股甚至是H股皆可任君選擇，另外還能搭配中國政策金融債，尤其債券通正式啟動後，中國已明顯放出對外開放的訊號，投資人應搶先積極布局中國的債市；2月8日同一天掛牌的還有富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF，其所追蹤的道瓊斯台灣優質高股息30指數，則是以智能投資(Smart Beta)選股概念，幫投資人精選出兼具高品質(優質)與高股息公司，帶領台灣高股息投資邁入2.0的新世代，足見富邦投信持續強化產品線深度。

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2018.3.5

註1：依國內法規，發行國家主權評等達金管會規定信用評等機構評定為BBB-以上，即為投資等級。註2：以上各國數值為十年期主權債殖利率，皆為當地貨幣計價，採信評機構穆迪信用評等。上述資料僅供參考，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料內容引為投資之唯一依據。