富邦：投資定期定額ETF 輕鬆掌握懶人投資法

正值年假結束檔期，對於尚未進行年終理財且追求穩健收益的小資族來說，該如何善用年終獎金發揮最大效益，將會是新的一年開始的關鍵課題。即日起至2018年4月30日，富邦證券舉辦「新的一年，用薪實現新希望」客戶回饋抽獎活動，活動獎項包括日本札榥雙人來回機票、iRobot掃地機器人、遠東SOGO百貨禮券、家樂福以及屈臣氏禮券等等，多達上百樣精選好禮等民眾踴躍參與，使用「線上開戶」投資定期定額ETF，再送統一超商商品卡300元。

富邦證券表示，投資理財最重要的是「改變行為模式」，投資定期定額ETF僅需1,000元，正是投資新鮮人跨入投資市場、建立信心的第一步。於市場波動時期，選擇保守觀望的投資人往往佔多數，定期定額ETF最大特色，就是不需要判斷進場時機或預測行情高低，是近年來最流行的懶人投資法，股神巴菲特也曾建議：「如果投資人平均每週能花六到八小時做投資，那就繼續吧；如果不能，請買ETF。」被動型ETF商品，已逐漸成為全球投資人在資金布局上重要的投資工具，ETF投資組合除了可避免個股及個別產業風險，更可鎖定具成長潛力的投資機會，藉由紀律型投資與時間的複利效果，為投資人儲備圓滿人生各種夢想所需的財富。

此外，為慶祝30周年慶，富邦證券還祭出「持之以恆抽汽車」活動，只要於2018年6月30日或2018年12月31日前，達成定期定額ETF持續扣款六個月任務，即可獲得Mazda3抽獎機會，一共送出兩臺汽車，以及多張日本、韓國來回機票，詳情請上「新的一年，用薪實現新希望」活動官方網站(https://www.fubon.com/securities/hot_new/event2018/index.html) 或「富邦證券 富貴財神幫」FB粉絲團查詢。若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com) 或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。­­