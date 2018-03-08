俄軍事專家：美國海軍大勢已去 無力抗衡中國

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合報導）中國近年來不斷增加軍事預算，周一(5日)公布2018國防預算，高達5.1兆新台幣，相當於我國國防預算的16倍，美國國防預算的1/4。隨著台海與南海逐漸成為可能發生國際衝突的「熱點」，中國解放軍更把重心投注在海軍精進實力，以鞏固其海上勢力。

自二戰以來，美國海軍擁有約70多年的海上絕對優勢，所向披靡。如今中國海軍實力大幅提升，以驚人的速度追趕美國。

倘中美一旦發生衝突，中、俄專家分析認為美國海軍能否有效投入，將成為關鍵性指標，更會直接影響戰爭結果。

周二(6日)，美國航空母艦卡爾文森號打擊群停靠越南峴港，這是美國自1975年越戰結束後，首度大規模重返該地。美國表示支持堅強、繁榮與獨立的越南；越方也呼應，此舉符合兩國全面夥伴關係框架。

面對中國解放軍的急起直追，美國《外交政策》（Foreign Policy）也曾指出，美國總統川普需要用行動表示他對於美中軍事競逐現況的警覺心。

然而，儘管美國近來動作頻頻，透過與日本、印度、澳洲共同提倡的「印太戰略」等政策，向亞太盟友深化軍事關係，試圖鞏固其稱霸亞太的地位，俄羅斯軍事專家弗拉基米爾‧葉夫謝耶夫卻認為美軍已無足夠力量遏制中國的擴張，難以挽回頹勢。

他表示，亞太地區的權力天秤正在向中國傾斜當中，倘美國繼續惡化與中國及俄羅斯的關係，則美國在全球，特別是亞太地區的勢力將被加速削弱。