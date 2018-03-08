催生文策院　鄭麗君：用國家隊概念扶植文化產業

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）行政院今（8）日通過文化部提出的《文化內容策進院設置條例》及《文化創意產業發展法》修正兩草案，將納入優先法案送立法院審議，文化部長鄭麗君在會後記者會中表示，文策會將作為一個中介組織，型塑國家文化品牌，以「國家隊」的概念扶植台灣的文化內容產業，並催生文化產業的生態系。

文化部此次提出的兩項草案，皆有關於文策院的設置、監督、業務及組織運作等法令規範，鄭麗君指出，草案自去年開始研議，主要著眼於國內文化內容產業發展長期處於市場有限、產製量不足，以及人才流失等困境，而過去所設立的「財團法人文化創意產業發展研究院」已不足以解決台灣產業生態系斷鏈的問題。

鄭麗君表示，文策院成立的目的是要作為一個中介組織，促進及整合政府與民間的合作，包括擴大文化投資的動能與提升文化內容的產製量等，「以國家隊的概念發展文化內容產業，逐步建全文化產業生態系。」

鄭麗君進一步指出，「我們不能用『愛台灣』來勸大家投資文化產業，而是要讓大家相信投資台灣文化產業是非常具有前景的。」

鄭麗君也提及，文化部已爭取到國家發展基金會額外匡列60億資金，將聚焦於投資文化內容產業，這筆資金不是獎補助基金，而是用於建立投融資機制，「藉由政府中介組織點火的功能，進而引進民間投融資動能。」

其次則是要提升台灣原生文化內容的產製量，利用積極拓展通路，像是跨國合作製作等，把台灣文化帶到國際上。

鄭麗君表示，文策院是聚焦未來趨勢，在一個跨域及科技應用的時代，需要整合運用各種文化元素及媒材產出產品與服務，而文策院也會與其他中介組織共同協力，像是國家文化藝術基金會，國家表演藝術中心等。

行政院副發言人丁允恭則轉述院長賴清德會中的發言，賴清德表示文化內容相關產業的推動，是台灣經濟成長重要的動能之一，此次草案提出是為了完善我國文化中介組織體系，以提升文化內容的應用及產業化；請文化部積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通並爭取支持，早日完成修法程序。

而文化部發布的新聞稿也補充，文策院將發揮研發調查、人才培育、題材開發、營運國家文化記憶庫、建構文化金融體系、多元資金統籌及媒合、文化科技應用等功能，進而促進資源整合、跨域合作，以及資金投入。