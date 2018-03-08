高齡產子風險大 基因篩檢將母胎風險降低

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人晚婚，女性的生育年齡逐年提高，根據內政部統計，生育第一胎的生母年齡30歲以上佔了67%，其中，35歲以上更超過27%。國內婦產科權威慧智基因執行長蘇怡寧醫師表示：「相較於34歲以下年輕孕婦，高齡產婦除了胎兒染色體異常機會增加外，發生懷孕併發症如子癲前症、妊娠糖尿病、前置胎盤以及早產、胎兒生長遲緩等整體風險約略高2倍，對於產前檢查，基因篩檢尤其重要。」

遺傳、染色體異常造成胎兒疾病百百種，傳統產檢卻有許多盲點，隨著基因診斷醫學的飛速進展，可從基因排序中找出遺傳疾病發生的可能，目前歐美國家已建議將非侵入性產前染色體的基因檢測(NIPS)列為第一線的產前篩檢項目。

慧智基因執行長蘇怡寧表示：「婦女懷孕時，胎兒DNA碎片會從胎盤流至母親的血液中，孕期十週即可以透過抽血，運用最精準的次世代定序儀(NGS)，即可揭開胎兒的基因密碼，透過分析胎兒的染色體，可有效篩檢唐氏症等多種染色體問題。」

這個非侵入式產前的染色體檢查(NIPS+)，100%安全，超過99%準確度，只要採集孕婦10cc血液，少了傳統絨毛採樣、羊膜穿刺的風險性，在懷孕10週即可檢測，提供更完整的基因遺傳資訊給父母，讓準媽媽即早得知胎兒健康狀況，將風險降到最低，也能協助醫師在產前臨床的診斷，及早進行風險評估。

透過早期篩檢，才能早期防護，提早進行風險評估。高齡產婦除了胎兒染色體異常、妊娠併發症如子癲前症、妊娠糖尿病和剖腹產機率也較高，蘇怡寧醫師並特別提醒，高齡產婦可在16週前進行子癲前症的早期篩檢，懷孕20周之後，還有中晚期的子癲前症篩檢指標可以進行風險評估，這項篩檢，可提供預警作用，預測在一個月內的子癲前症的發生率及其併發症的機會。

懷孕是件令人喜悅的事，寶寶的健康更是每位父母親最重視的課題，為了下一代的健康，產前檢查是重要關鍵，請記得定期接受產檢，早期篩檢，減少不可預知的風險。若篩檢評估結果為高危險群，請務必遵照醫師指示，及早進行治療與預防照護。