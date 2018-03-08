五月天二度擔任HTC品牌代言人 廣告讓網友哭了

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 台灣實力偶像天團五月天再度擔任HTC宏達電品牌大使，他們透過《頑固》，搭配各個堅持夢想的故事，讓網友們在看到MV後紛紛表示「有洋蔥」。

在MV中可以看到天生重度聽障的舞者林靖嵐、10歲烏克麗麗神童小男孩馮羿等真人真事的故事。靖嵐從小就熱愛舞蹈，但無法聽見音樂旋律，只能依靠聲音反射在地板上的震動，用身體去感覺節奏，她曾說：「我不信命運，別人的偏見，就是我的力量」。

而被譽為烏克麗麗神童的10歲小男孩馮羿，從小就有手指動作發展遲緩的問題，爸爸為了訓練他的手指而開啓了音樂學習之路，一般人10分鐘就學會的音階，他學了3個月，但他仍不放棄，每天寫完功課吃完飯就到琴房練習樂器整夜，堅持的結果讓他用琴音從台灣征服了全世界。

五月天和HTC都在1997年成立，他們跨越了20年這個重大的里程碑，一路上各自在自己的領域有著卓越的表現。HTC台灣區總經理陳柏諭表示，HTC透過與五月天在音樂上的合作，用《頑固》這首歌傳達HTC的品牌精神，搭配真人故事，展現品牌「因為堅持，所以燦爛」的品牌精神。五月天也提到，這次影片裡有許多為了夢想而堅持的故事，也看到HTC在堅持創新上的執著與努力，過程中需要非常強大的信念，每一個奮鬥追求的過程都令人感動。

HTC X 五月天「因為堅持所以燦爛」的全新形象廣告今日於YouTube全球首播。大家可以在今天晚上7點到活動網站寫下堅持語錄抽HTC U11＋。