林佳龍力助中國新住民 番茄園重獲新生

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）去年一位中國籍配偶曹凱寧在Line群組上一則感歎小番茄收成不好的訊息吸引台中市長林佳龍注意，林市長不僅請農業局輔導栽培技術，更親自到場了解問題，還相約今年回訪。今（8）日，林市長依約拜訪曹凱寧與丈夫的果園，更大讚番茄品質，鼓勵民眾多加採購。

位於台中市外埔區的吉祥無毒蔬果園，去年因氣候異常，小番茄發生嚴重病蟲害，收穫大量減少。為此十分困擾的曹凱寧在Line群組上求援，沒想到林市長居然在群組之中。林市長邀請農業相看問題，協助改善栽種技術，經過改良土壤，強化田間栽培管理及改善生產設施之後，今年收成明顯增加，展現初步成果。

林市長表示，台中市為幫助農民解決在栽種與經營上的困境，首創「農業張老師」技術諮詢服務，除在市政大廳聯合服務中心設置諮詢服務櫃檯外，農民也可申請田間診斷，每月更有4-5日安排專家至各區農會進行技術諮詢駐診服務。如果台中市農民在栽種方面有任何問題或徐秀，也可攜帶有問題的農作物樣品前去接受診斷。

來自中國的曹凱寧也表示，一開始以為有人冒充市長開玩笑，待市長真的帶著農業局專業人員到果園幫忙時，才相信是本人，大讚市長愛民如子。在農業局人員的幫助之下，今年的小番茄收穫頗豐，感激林市長及台中市農業局的幫忙。

林佳龍市長與吉祥無毒蔬果園中國籍老闆娘相約明年見 （圖片來源：臺中市政府提供）