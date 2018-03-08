越南籍男子：赴日實習 卻被迫在福島清除核汙染

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)日前有消息指出，一名24歲的越南男子以「技能實習生」身分赴日打拼，不料被實習單位強迫從事東京電力福島第1核電站事故的核污染清除工作（日本稱：「除染」）。

日本《日經中文網》報導稱，據該越南實習生透露，雇用他的公司事先並未告知他，在日本的實習工作內容是清除核污染物質。

專門解決外國勞動工作者問題的日本「全統一勞動組合」（東京都台東區）表示，在日的外國實習生從事「除染」工作，還是第一次聽到。該越南實習生是與日本岩手縣的建築公司簽約，工作內容為「建築機械、拆除、土木」，並於2015年9月開始在日本實習。

該越南實習生不僅多次被迫在該建築公司承接的福島縣郡位於山市住宅區除染，甚至從事了受災建築物的拆除工作。

該越南實習生表示，公司說：「只是擦洗一下牆壁什麼的簡單工作，誰都會的」，就叫他們統統上車，沒想到被帶到福島縣郡山市的一片住宅區。

他還説，公司的日本員工多次拿著他沒見過的測量儀在地面到處測量，卻也未對他們多加解釋。

美聯社記者分別在2012年(上圖)與2017年(下圖)查訪東京電力福島第1核電站​的照片資料。 (美聯社)

他以擔心為由，向公司社長表明不願再去除染，不料竟被對方嗆聲：「如果害怕就回越南去」。

該越南實習生感慨地說，日本新水是越南的5倍，而且還能精進日語，他當初是懷著「日本夢」才來的。他更後悔地說：「如果知道是除染的工作一定不會來」。

逼不得已，去(2017)年11月他悄然離開實習單位，現在善心人士的保護下生活。可靠來源指出，許多實習生也陸續「失蹤」。

日本的外國人赴日技能實習規定，明列出建築、食品生産、服裝等77個工作種類，共139項具體工作，但除染並未列在其中。

有專家對此事批評：「完全背離了技能實習制度讓外國實習生在日本學習技能，促進發展中國家經濟發展的宗旨」。

日本法務省的官員對此表示：「尚未展開調查無法作出判斷，不過如果讓實習生從事與向入境管理局提交的實習計劃完全不符的工作，則屬於違法行為，將受到處罰」。

2011年3月11日，日本的福島第一核電廠在海嘯的侵襲下發生輻射外洩與大量人民傷亡的悲劇，本周日恰逢7周年。