62歲高齡人工產子引爭議  國健署要查

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）高齡62歲的吳姓停經婦女在透過人工生殖後，上個月於台北長庚順利誕下一名男嬰，創下台灣自然產孕婦最高齡紀錄，院方昨（7）日還特地召開記者會，此事件隨即引起民眾和醫界的關注，衛福部國健署也表明將進行相關調查。

女性一般生殖年齡大約是20到45歲。懷孕的時候滿34歲，稱為高齡孕婦。美國婦產科醫學會指出，高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的發生率也隨之提升。

同時，亦有研究發現，準爸爸的年齡對寶寶健康亦是種風險，40餘歲以上的準爸爸，除可能生育力下降外，也與寶寶罹患自閉症、精神分裂症或躁鬱症等疾病相關，顯示適齡生育對寶寶的健康相當重要。

高齡受孕在醫界其實頗具爭議，除了母胎的健康和安全外，還有道德的考量。引述《聯合報》報導，衛生福利部桃園醫院婦產科醫師劉政賢說，高齡生子會面臨一個課題，當孩子長大成人，母親可能已經7、80歲，對於成長中的孩子，也可能因母親相較其他同學高齡，造成心靈負擔，因此在醫界高齡受孕是可行，但不會推崇。

此外，該起事件也出現卵子從何而來的爭議，停經婦女照理來說並沒有卵子可以受孕，那吳女士是怎懷孕的呢？引述《三立新聞》報導，基於個人隱私，吳女士並沒有透露是否藉由借卵或凍卵等方式。

國民健康署今（8）日發稿特別呼籲年輕男女，及早規劃人生大事，婚育趁早，如果已經有ㄧ個孩子，也要及早規劃下一胎，給孩子一個伴。