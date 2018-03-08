反擊川普「愚蠢的」貿易戰 歐盟準備好了

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)昨(7)日，歐盟表示其已準備好，對於美國總統將提高鋼鋁關稅的報復措施。報復對象主要是具指標性的「美國貨」，包括哈雷(Harley Davidson)摩托車、李維斯(Levi's)牛仔褲與波本(Bourbon)威士忌。

據美國《美聯社》，專家分析，歐盟的威脅與川普的堅持很可能讓世界兩大經濟體走向貿易戰爭，並透過提高進口關稅的措施相互懲罰，最終搞得兩敗俱傷。而歐美的消費者會是最大的輸家，因為他們將面臨高漲的貨品價格。

原本外界還把一絲希望託付在白宮內部提倡自由貿易的經濟顧問身上，但在川普首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）周二宣布請辭後，希望也隨之破滅。

歐盟主管貿易的貿易執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）昨日說，歐盟各國正在詳列能成為報復對象的「美國貨」名單，以縮短歐盟對於美國提高關稅的反應時間。

昨日剛抵達位於布魯塞爾歐盟中心，準備召開媒體會議的歐盟貿易執委馬姆斯壯 。 (美聯社)

目前美國鋼、農產品，及其他產品如波本酒、花生醬與柳橙汁皆被列入該名單之中。

馬姆斯壯也說，歐盟並未設定提高關稅的幅度，外界因此難以評估此舉造成的經濟衝擊的程度。

「我們得採取行動實在是件很愚蠢的事，但我們必須這麼做，」上周五歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）更直言：「我們也可以跟著做愚蠢的事。」

本(3)月1日，川普稱下周起，美國將針對鋼與鋁，分別課徵百分之25及百分之10的懲罰性進口稅，而且這個稅率將「維持很長一段時間」。

川普在白宮發表提高鋼、鋁的進口關稅的演說。 (美聯社)

外界認為，此舉是針對中國而來，因為川普三不五時抱怨中國對美國的「不公平貿易」。然而，川普卻沒說明美國傳統的「貿易盟友」是否也是這次關稅政策的受害者。

《美聯社》也另外指出，昨日白宮對外宣布，加拿大、墨西哥與其他特定國家可望被排除在美國新關稅政策的實施範圍外，似乎是希望淡化貿易戰的煙硝味，不要引起他國報復。

專家表示，一旦川普正式宣布新關稅政策上路，很可能將即刻實施，因此歐盟必須提前做好最壞的打算，以因應之。

不過，馬姆斯壯也告訴英國《獨立報》記者，歐盟對於能被排除在美國新一波關稅政策之外，仍「抱持希望」，或是希望至少能和美國溝通。她說：「我們會遵守WTO的規則，我們也不想升高緊張情勢，但是當這種情況發生時，我們也不能保持沉默。」

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