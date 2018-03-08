婦聯會自殺式資產捐國庫？雷倩：辜家其他人的縝密規劃

黨產會5日上午發動地毯式調查，從婦聯會帶回5箱資料。雷倩6日在臉書PO文說，婦聯會整棟樓裡，絕無170個紙箱的過去資料。翻攝自雷倩臉書

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）婦聯會現任主委雷倩昨(7 )日在臉書po文說，很多人來警告婦聯會，財團的政商關係、媒體公關、及龐大的律師團，都不是婦聯會小蝦米能夠面對的。他們有能力高層溝通私下協商、製造輿論顛倒是非、更有能力設計斷點操控司法。

Ｐo文引述7日《自由時報》網路版稱，可以協助婦聯會打「撤銷附隨組織認定」訴訟、爭取資產「不是不當黨產」的170箱相關資料，黨產會6日告訴媒體，辜家劉姓員工坦承，用三台機器、兩週時間碎掉了。

雷倩說，她回想十二月到一月的大逆轉，真相逐漸浮現，雖然婦聯會裡同仁想不出究竟為了什麼。她說，

我為婦聯會的員工感到不捨，她們兢兢業業卻被財團推為替罪羔羊。為在第一線從事慈善公益的義工志工們感到不捨，她們只求奉獻卻成為政黨鬥爭的棋子。 還好公道仍存在善良百姓心中。感謝近日來許多到婦聯會門口繫絲帶簽名的朋友們，您們用行動紀念婦聯會曾經肩負的愛國敬軍扶幼濟貧使命，與台灣那段風雨飄搖時期的歷史記憶！

雷倩也提到，