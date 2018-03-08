「美力」更要「新力」 高市母親節甄選活動開跑了

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為表達對母親的感謝，連續舉辦多年的高雄市「美力100」母親節慶祝活動開放徵選，主辦單位歡迎各界踴躍推薦身邊符合資格且發揮良好母職的母親。

高雄市社會局表示，政府長期推動弱勢族群的各項福利服務，例如生子津貼，托嬰中心，子女課後照顧等服務。正因為這些母親無私的奉獻，用青春守護最愛的家人，讓家人無後顧之憂為台灣未來打拼。「美力媽媽」獎項，包括：

努力適應不同文化生活，致力於家庭、並教育子女學習媽媽的語言的「新力媽媽」；奉獻公益的「毅力媽媽」；身處弱勢卻以積極、樂觀態度面對生活之清寒或單親的「自力媽媽」；投入心力教養身心障礙子女的「給力媽媽」；父代母職之單親爸爸、或協助教養他人子女發揮母職的「魔力媽媽」；此外，為了鼓勵生育，更新設用心照顧教養3名以上子女的「多力媽媽」。此外，更有個人推薦獎，積極規劃自我生涯、勇敢實現自我夢想與創意的「活力媽媽」。

高雄市社會局更表示，新住民媽媽在面對語言差異，社會文化，與地緣關係不熟悉的情況下，仍致力於子女家庭教育用心陪伴，也是設置「新力媽媽」獎項的用意。

俄羅斯作家高爾基（Maxim Gorky）曾說，世界上的一切光榮和驕傲，都來自母親。藉由這特殊節日向每日辛勞的媽媽獻上最高敬意。此甄選活動至3月16日截止，歡迎高雄市各機關、區公所、學校與公益社福團體踴躍推薦，3名為限。

詳情請上高雄市社會局網站查詢，或電洽(07)7466900分機206吳采蓉社工或269李偉花社工。