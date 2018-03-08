比利時「尿尿小童」著客家新裝登場　各國遊客駐足

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）位於比利時首都布魯塞爾（Brussels）的著名「尿尿小童」 （Manneken-Pis）雕像在週三（7）時換上了台灣客家傳統服飾，除了宣揚客家文化，也見證台灣與比利時兩國的友誼。

尿尿小童的贈衣及揭衣儀式， 在當地時間7日中午舉行，由台灣駐歐盟兼駐比利時代表處大使曾厚仁，將為尿尿小童量身訂作的客家服飾贈予布魯塞爾市政府， 隨後尿尿小童變換裝以客家裝扮亮相。



尿尿小童的客家服飾回歸傳統設計，以深藍色為主，除了自頸部延伸至右腋下方的排扣外，沒有過多的顏色或裝飾。外交部表示，這件衣服是由台灣客家委員會提供。

此外，為了展現台灣客家文化，屏東縣內埔國小的一群學童更遠赴布魯塞爾， 在儀式中表演客家歌謠及舞蹈。外交部指出，當天現場有我國僑胞及各國觀光客共襄盛舉， 場面熱鬧。



尿尿小童是遊客造訪布魯塞爾必去的景點之一。興建於15世紀，尿尿小童原為供應當地居民飲用水的噴泉，時至今日，尿尿小童則是布魯塞爾的象徵物及地標，隱身於舊街區的十字路口交會處，附近商店林立，也可找到比利時招牌的烈日鬆餅店，不過由於石子路不寬闊，附近總是擠滿駐足遊客，爭先與尿尿小童合照。據統計，每年約有三百萬遊客一睹尿尿小童風采。

而尿尿小童雕像的網站也指出，此次活動也象徵了台灣與比利時的友誼。

根據布魯塞爾市政府的資料，尿尿小童時常收到贈衣，贈衣者得向市政府提出申請，審核許可後才會舉辦贈衣儀式，並由市政府人員為尿尿小童穿衣。有時候，尿尿小童還會「尿出啤酒或飲料」向人們表達謝意。

台灣客家人是國內第二大群族，約占全國人口百分之13.6。客家祖先主要由中國福建省及廣東省移民來台，最早可追溯至17世紀荷蘭據台時期。

（照片來源：外交部提供）