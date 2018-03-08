北農董座向農民道歉　今開市貨量平穩

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北果菜市場在今年農曆過年後休市多日，導致開市時蔬菜量增價跌，元宵節後果菜市場再休3天，外界關注今（8）日開市整體狀況。

《中央社》報導，台北農產運銷公司總經理吳音寧說，蔬果到貨量沒暴增，價格平穩，感謝產地農民調配；北農統計蔬菜到貨量約2340噸，總均價新台幣19.9元。

針對台北果菜市場休市3天導致蔬菜量增價跌，農委會副主委陳吉仲7日晚間9時許先到第一果菜市場視察，並由北農總經理吳音寧陪同，深夜11時許，兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻也到場關心批發市場狀況。

陳景峻視察前受訪表示，針對休市3天引發紛擾，會要求市場處和北農提出檢討報告說明原委，也會納入北農未來營運標準程序，且保證不會讓同樣的事情再度發生。

針對休市爭議引發中央和地方互踢皮球，陳景峻說，希望繼續和農委會維持中央和地方的夥伴關係，發生問題時應該要相互支援，不是互相扯來扯去，這對中央或地方政府都會造成傷害；但他提到，休市3天引發批發市場蔬菜到貨量增價跌，若不是農民強烈反應，農委會也不去出面調度。

陳景峻表示，若北市批發市場休市3天造成農民耕作期混亂，並讓農民擔心可能影響蔬菜販售價格，認為不應該讓農民出現心理恐慌，「這部分要跟農民說抱歉」，且保證不容許類似狀況再發度生。

陳景峻說，跟據北農提供資料，目前對整體狀況放心，目前蔬菜到貨量平穩，且拍賣價格預期可在新台幣18元到22元之間。