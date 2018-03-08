北韓美國會談是否會實現？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩綜合外電報導) 據韓聯社報導指出，南韓青瓦台國家安全室室長鄭義溶和國家情報院院長徐薰已於8日上午赴美。他們將向美國總統川普說明南韓代表團此次訪北韓勞動黨委員長金正恩的具體對話內容，並呼籲美國啟動與北韓的雙邊對話。

南韓青瓦台國家安全室室長鄭義溶和國家情報院院長徐薰也將會在這次的行程中分別與美國國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)，以及美國中央情報局局長蓬佩奧(Michael Richard "Mike" Pompeo)碰面。此外鄭義溶也指出，北韓領導人金正恩也在這次他們訪北韓的行程中表明了想實現半島非核化、開展北韓美國會談的意願。

鄭義溶和徐薰兩人之後也會陸續訪問中國、俄羅斯和日本說明訪問北韓的結果，以爭取國際社會支持。

韓國民調機構Realmeter在今日發佈的一項調查結果顯示，有大約六成的南韓民眾對南韓代表團採訪北韓的結果給予積極的評價。

Realmeter在昨(7)日針對全國501名成年人進行了一項關於特使團訪朝結果的調查。結果顯示，60.3%受訪者積極評價韓朝達成的協議內容，並稱這有望為實現半島和平和發展韓朝關係帶來轉機。相反，31.5%受訪者予以消極評價，稱這只不過是朝鮮為避免國際社會制裁而發起的“和平攻勢”而已。另有8.2%受訪者保留意見。

從年齡層來看，年齡介於40至49歲的人當中，有75.4%給予積極的評價，是所有受訪年齡層中比例最高。年齡介於30至39歲（67.3%）、20至29歲（57.4%）、50至59歲（54.8%）、60至69歲（49.5%）分列其後。