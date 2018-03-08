台德經濟合作會議登場  聚焦智慧機械、電動車

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國經協會8日在台北舉行台德經濟合作會議，經濟部王美花次長、德國聯邦經濟暨能源部次長Mr. Uwe Beckmeyer出席演講，會議以「能源轉型(Energy Transition)」為主軸，分為「智慧機械(Smart Machinery)」及「電動車(E-Mobility)」兩大議題，邀集台德雙方重量級業者進行專題演講及座談，尋求兩國合作商機。

德國聯邦外貿投資總署執行長Dr. Jürgen Friedrich會中發表「能源轉型與節能減碳－台德合作契機」專題演講，並由德國經濟辦事處林百科處長Mr. Axel Limberg主持座談，與談貴賓包括德國智慧機械公司Trumpf公司業務主管Dr. Matthias Koitzsch、台灣西門子總裁暨執行長Mr. Erdal Elver、友嘉實業集團羅仁權技術長、新漢科技股份有限公司林茂昌董事長等進行交流，分享推動機械產業創新、智慧化之實務經驗。

台灣工業技術研究院機械與機電系統研究所胡竹生所長就「台德能源轉型合作商機－以智慧電動車為例」發表專題演講並主持座談，與談貴賓包括德商奧迪福斯汽車業務主管Mr. Joachim Prinz、德商Robert Bosch管理合夥人Mr. Bernard Barkey、台達電子蔡榮騰副總裁、裕隆集團華創車電李俊忠總經理等，探討電動車未來產業趨勢與雙方合作利基。

台德經議合作會議自開辦至今近20年來，獲雙方政府與企業之高度支持，為雙邊業界之重要交流平台。本屆會議特以攸關全球經濟發展與永續環境之能源轉型為主軸，協助雙方業者探求新能源技術與合作商機。