美國新大使館將設在耶路撒冷 但可能不會在「以色列」

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)未來兩個月內，美國計畫將在耶路撒冷新設大使館，將美國總統川普去(2017)年12月承認耶路撒冷是以色列首都一事，付諸行動。

今年5月14日為以色列慶祝獨立建國70週年，美國預計將在當天啟用新使館，似乎別具意義。

美國《紐約時報》報導，只是現在有個問題：美國在耶路撒冷新設的使館，將有一部分會座落在以色列境外的「無歸屬土地」（no-man’s land）。​

「無歸屬土地」是在1948至1949年第一次以阿戰爭(又稱第一次中東戰爭)後，以色列跟約旦兩個敵對國家間未被佔領的東耶路撒冷地區。1967年第三次以阿戰爭後，以色列佔領「無歸屬土地」，並對該地取得完全的控制權至今。

同年，聯合國安理會針對以色列對於外國領土的佔領，通過第242號決議，要求以色列軍隊撤出近期衝突中所佔領的土地。然而，以色列非但不遵守該決議，甚至透過各種政策，驅趕居住當地的巴勒斯坦人。

隔年，聯合國安理會第252號決議宣布，以色列採取之一切立法與行政措施，包括徵用土地及其上方之財產皆無效，且不能改變該區地位。

美國國務院對此一貫避免採取一明確立場，但現今似乎默認了以色列長期佔領「無歸屬土地」的「事實」。

川普去年12月承認耶路撒冷是以色列首都後，引發巴勒斯坦人群起抗議。 (美聯社)

據美國國務院上周發布的一項聲明，在美國找到使館永久地點之前，美國駐以色列使館將臨時設在耶路撒冷阿諾納（Arnona）一帶的美國領事館大樓，且先僅由駐以大使與一「小型團隊」進駐。

耶路撒冷的舊城市容貌。 (美聯社)

川普一改美國70年以來的外交政策，承認耶路撒冷是以色列首都，儘管國際社會都認為耶路撒冷的地位應交由以色列與巴勒斯坦透過談判決定。目前以巴兩國皆聲稱其首都位在耶路撒冷。部分批評聲浪認為美國此舉恐影響未來有關耶路撒冷地位的談判結果。