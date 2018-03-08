三八國際婦女節 你知道多少？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 每年的3月8日是國際婦女節，不過你對婦女節的認識有多少呢？台灣英文新聞帶你一探究竟。
什麼是三八國際婦女節？
國際婦女節(全稱 聯合國婦女權益和國際和平日)是為了紀念婦女權利的運動。第一個婦女節是於1909年2月28日在美國紐約由社會黨組織舉行。在1917年3月8日在俄羅斯帝國首都彼得格勒(Petrograd)，紡織女工為了抗議低薪舉行罷工及遊行，遍及整個城市，也導致俄羅斯革命的開始。而在一週之後，沙皇尼古拉二世退位，俄國臨時政府宣佈賦予婦女選舉投票權。1917年，蘇俄將3月8日定為國定假期。這一日在1975年聯合國正式確認之前，慶祝的地區主要是社會主義國家及共產主義國家。
有些國家將三八國際婦女節設為國定假日，其中包括阿富汗、白俄羅斯、古巴、格魯吉亞、哈薩克 、吉爾吉斯、寮國、蒙古、尼泊爾、俄羅斯、烏克蘭、越南。其他國家例如羅馬尼亞、智利雖然沒有將3月8日設定為國定假日，但在這一天，男性會贈送花和小禮物給他們身邊的女性朋友、母親、妻女、同事等。而在保加利亞及羅馬尼亞，也將國際婦女節視為另一個母親節。
三八國際婦女節 在台灣有什麼活動？
婦聯會在今日舉辦慶祝活動，邀請了國內外重要人士與會，除了有照片回顧展及音樂表演外，也響應聯合國「實現性別平等並增強婦女和女童權能」的重要目標。
為了慶祝這個屬於婦女的節日，台灣各家電商也在國際婦女節推出許多優惠。momo購物網鎖定美妝家電、保養品，最低下殺五折，每兩小時會有限時搶購活動。PChome 則是全館優惠，最低三折起；生活市集推出女性專區，享有 82 折優惠。
此外，在新北市也有「寵愛女人市集」婦女節活動。「寵愛女人市集」將與明(9)日至11日將在淡水黃金水岸舉行。浪漫西式水岸風情帳篷集結35家女性商品店家，將推出5折限量商品及買一送一等優惠活動，此外特定行動支付還享消費回饋，歡迎民眾前來選購最優惠的女性商品。現場每天下午三點也會有「姊妹微醺時刻」，提供免費調酒；晚上八點「女人寵愛時刻」也會有型男免費獻花給女性。
台南市議會議長賴美惠在昨(7)日下午率領議會女性主管，代表市議會致贈桔梗花束給議會女性同仁及女性媒體記者。賴議長表示，三八婦女節這一天，是屬於女性朋友的節日，更要過得自在、快樂。她也提及，現代女性朋友身兼多種角色，生活過得既充實又忙碌，比以往面臨更多的挑戰與競爭，卻也多了更多舞台展現自我。不僅是台南市議會，平鎮警分局局長也在昨日為了感謝女性同仁及婦女志工辛勞贈花慰勉。
高雄市與文化局合辦「2018高雄婦女節系列活動」來響應國際婦女節。活動呼應聯合國婦女地位委員會主題《媒體x女性》，力邀資深媒體人、高雄女兒沈春華主講「女力崛起～媒體中的女性力量」，並選播熱門強片《關鍵少數》開幕獻映，活動期間規劃講座與主題書展，同步安排高雄在地及國際女性導演執導電影影展，社會局長姚雨靜等人邀請大家無關性別共襄盛舉。此外，高雄市太璞仕女讀書會為歡慶婦女節，在6日舉辦一場禮服走秀。