三八國際婦女節 你知道多少？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 每年的3月8日是國際婦女節，不過你對婦女節的認識有多少呢？台灣英文新聞帶你一探究竟。

什麼是三八國際婦女節？

國際婦女節(全稱 聯合國婦女權益和國際和平日)是為了紀念婦女權利的運動。第一個婦女節是於1909年2月28日在美國紐約由社會黨組織舉行。在1917年3月8日在俄羅斯帝國首都彼得格勒(Petrograd)，紡織女工為了抗議低薪舉行罷工及遊行，遍及整個城市，也導致俄羅斯革命的開始。而在一週之後，沙皇尼古拉二世退位，俄國臨時政府宣佈賦予婦女選舉投票權。1917年，蘇俄將3月8日定為國定假期。這一日在1975年聯合國正式確認之前，慶祝的地區主要是社會主義國家及共產主義國家。

有些國家將三八國際婦女節設為國定假日，其中包括阿富汗、白俄羅斯、古巴、格魯吉亞、哈薩克 、吉爾吉斯、寮國、蒙古、尼泊爾、俄羅斯、烏克蘭、越南。其他國家例如羅馬尼亞、智利雖然沒有將3月8日設定為國定假日，但在這一天，男性會贈送花和小禮物給他們身邊的女性朋友、母親、妻女、同事等。而在保加利亞及羅馬尼亞，也將國際婦女節視為另一個母親節。

三八國際婦女節 在台灣有什麼活動？

婦聯會在今日舉辦慶祝活動，邀請了國內外重要人士與會，除了有照片回顧展及音樂表演外，也響應聯合國「實現性別平等並增強婦女和女童權能」的重要目標。

為了慶祝這個屬於婦女的節日，台灣各家電商也在國際婦女節推出許多優惠。momo購物網鎖定美妝家電、保養品，最低下殺五折，每兩小時會有限時搶購活動。PChome 則是全館優惠，最低三折起；生活市集推出女性專區，享有 82 折優惠。

此外，在新北市也有「寵愛女人市集」婦女節活動。「寵愛女人市集」將與明(9)日至11日將在淡水黃金水岸舉行。浪漫西式水岸風情帳篷集結35家女性商品店家，將推出5折限量商品及買一送一等優惠活動，此外特定行動支付還享消費回饋，歡迎民眾前來選購最優惠的女性商品。現場每天下午三點也會有「姊妹微醺時刻」，提供免費調酒；晚上八點「女人寵愛時刻」也會有型男免費獻花給女性。

台南市議會議長賴美惠在昨(7)日下午率領議會女性主管，代表市議會致贈桔梗花束給議會女性同仁及女性媒體記者。賴議長表示，三八婦女節這一天，是屬於女性朋友的節日，更要過得自在、快樂。她也提及，現代女性朋友身兼多種角色，生活過得既充實又忙碌，比以往面臨更多的挑戰與競爭，卻也多了更多舞台展現自我。不僅是台南市議會，平鎮警分局局長也在昨日為了感謝女性同仁及婦女志工辛勞​贈花慰勉。

高雄市與文化局合辦「2018高雄婦女節系列活動」來響應國際婦女節。活動呼應聯合國婦女地位委員會主題《媒體x女性》，力邀資深媒體人、高雄女兒沈春華主講「女力崛起～媒體中的女性力量」，並選播熱門強片《關鍵少數》開幕獻映，活動期間規劃講座與主題書展，同步安排高雄在地及國際女性導演執導電影影展，社會局長姚雨靜等人邀請大家無關性別共襄盛舉。此外，高雄市太璞仕女讀書會為歡慶婦女節，在6日舉辦一場禮服走秀。