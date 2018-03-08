揭密台灣藍染的綠色概念：化作春泥更護花

（台灣英文新聞／宇妍 綜合採訪報導）「台灣藍」創辦人魏籤懿說，藍染有個很綠色自然的概念就是，真正的藍染一定要是純正的棉麻,甚至於真絲，這類自然的東西才容易上色。

她指出，聚脂纖維, PC布吃不上顏色。「台灣藍」的客家花布，也是100%純棉的，並由台灣工廠代工。她希望有一天就算藍染服飾不能穿的時候，「化作春泥更護花。」

這也是一種回歸自然的概念。如此不但愛地球，愛環境,還可以穿美麗的服裝，就是一種共生共存的概念。

「2016廣播金鐘獎」得主徐子雁，身上穿的就是「台灣藍」的服飾。翻攝臉書

魏籤懿還指出，市面上吸濕排汗的衣服，做完衣服的渣渣就是柏油，這樣的衣服穿在身上肯定不透風。

「台灣藍」​在台灣有10多個專櫃，2014進入機場文創館，代表台灣品牌。創業第10年,魏籤懿想回饋台灣。她於是自己出書《小資創業六堂課》，藉這本書分享自己的故事，避免想創業的人和她一樣犯相同的錯誤。

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​近年來她開始嘗試用客家花布做出較活潑熱情，代表台灣人的款式，希望能慢慢推廣成為台灣的國服。

魏籤懿說，她理想中的台灣國服，必須有下列條件：包括(1)單價便宜(2)花樣鮮明 (3)符合台灣的寓意 (4)取得容易。

當然她希望最好是用藍染或客家花布,作成簡單大方好搭配的國服。跟旗袍不同,旗袍是有斜襟的。最重要是穿起來很顯瘦的款式。

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為了培養年輕客群，她的公司也出版了客家傳統小公主裝，走寬鬆、輕便、民族風，還可一衣多穿。小時候的長版洋裝,長大後可以變成上衣穿搭，相當符合客家人勤儉的精神。

她有很多小朋友客戶，衣服往往從幼稚園穿到國小，姊姊不能穿了再給年紀較小的妹妹或其他人穿。

魏籤懿對《台灣英文新聞》記者表示，2018年的新目標，就是努力開拓穆斯林市場 ，她公司的英文網站也在建構當中。希望能開發新天地，不侷限於一般市場。

這把客家藍染摺扇，曾獲選為客委會「2017年客家特色產品」。