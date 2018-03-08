強冷空氣報到 玉山積雪2公分

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）玉山飄雪囉！今（8）日強烈大陸冷氣團南下，全台天氣轉濕冷，越晚氣溫越低；北部、東北部和馬祖有陣雨，其他地區及澎湖、金門亦有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，因受到鋒面和強冷空氣南下影響，全台氣溫下降，清晨5時最低溫落在淡水，台北也降至15.5度，氣溫持續下降中；中部以北及東半部有明顯降雨，南部亦有局部短暫雨。

明（9）日晨中部以北沿海空曠地區則可降至10度左右，各地天氣由濕冷轉為晴(乾)冷，但冷空氣強，故白天北台灣在陽光下，也僅回升至14度左右，中南部則在15至17度。

至於大家最關心的周末天氣狀況，吳德榮表示，週六、日（10、11日）清晨，冷空氣雖逐漸減弱，但氣溫日夜的劇烈變化，雖然白天在陽光下高溫則可逐日回升，感覺比較不冷，但中部以北沿海空曠地區，最低氣溫仍可降至9度、10度左右。

最新模式模擬顯示，週（11）日白天起至下週四（15日）天氣持續回暖，氣溫逐日回升，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差較大。下週二至週四的白天，西半部高溫會升至30度左右，而又開始有熱的感覺。「乍寒還暖」脫離寒冬再返回「暖陽春」的天氣。

此外，由於此次冷空氣水氣足夠的關係，今早玉山出現降雪情形。《中國時報》報導，玉山於早上7時05分已出現降雪，截至8時59分時，仍在持續降雪中，積雪達2公分，溫度-0.5°C。