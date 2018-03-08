雅加達交通打結  8月亞運怎麼辦？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 第18屆亞洲運動會即將在今年8月18日在印尼雅加達以及南蘇門答臘城市巨港登場。據彭博社(Bloomberg News)報導指出，目前雅加達如何緩解擁堵交通以及選手村離各場館距離不一，是籌委會目前面臨的最大的挑戰。

報導指出，本屆印尼亞運會籌委會主席埃裡克(Erick Thohir)接受彭博社訪問時表示，為確保各項賽事不收到交通擁擠的影響而延誤，籌委會正在爭取在亞運會舉行期間，讓學校暫時停課，並將上下班時間分段錯開，來緩解路況。此外，籌委會也表示在極力爭取為參賽選手和工作人員開闢專用車道。

埃裡克也在受訪時提及：「就運動員和工作人員的數量而論，亞運會的規模可媲美奧運。不過以體育項目來說，亞運會有47個體育項目，相較之下規模也比較大。本屆賽會成功與否，關鍵就在於如何緩解交通路況。若一切進行順利，這次亞運勢必能推動印尼經濟以及旅遊業的發展。」

今年到印尼參賽的選手以及代表團人員將獲得長達一個月的簽證，印尼希望藉此鼓勵參賽健兒和外國觀眾順道前往峇里島、婆羅浮屠(Borobudur)等地方一遊。

第18屆亞洲運動會將從8月18日開始，9月2日結束。本屆亞運迎來45個國家的菁英選手分別在47個項目中爭金奪銀。這也比2020年日本東京奧運會的30個體育項目還多。