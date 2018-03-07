接近大自然 童赤腳踩泥土 寄生蟲入侵腸道

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）家住彰化縣福興鄉的5歲王小弟，因手腳無故瘀青，經就醫抽血檢查後，發現王小弟嗜酸性白血球偏高，因此轉診至彰化基督教兒童醫院兒童血液腫瘤科就診，經進一步檢驗後發現王小弟腸道內有鉤蟲寄生蟲，造成貧血、手腳淤青、營養不良、胃腸功能失調，如不治療重者可能導致發育障礙及心功能不全，所幸經過確診並投藥治療後，王小弟的血液及糞便檢查完全恢復正常。

王小弟的父母親崇尚自然，除了讓孩子在家附近的農田裡赤腳玩耍之外，常常帶他跟哥哥一起到野外露營，並享受赤腳踩地接地氣的感受。2017年10月，媽媽發現王小弟的小腿及上臂無故瘀青，經過幾天觀察後，發現瘀青沒有消除，於是趕緊前往就醫。

彰化基督教兒童醫院 兒童血液腫瘤科主任王士忠表示，通常嗜酸性白血球偏高可能是寄生蟲、過敏性疾病或血液腫瘤疾病，因此為王小弟安排多項檢查，最後經過大腸鏡檢查，在大腸與小腸連接處，零星發現許多隻長約1公分左右的鉤蟲成蟲，取出蟲體確認蟲種後進行投藥；服用藥物3天藥物後，再經血液及糞便檢查與2個月的追蹤，確認檢查結果完全恢復正常。

王士忠醫師手指S形物體，乃位於王小弟大腸與小腸連接處， 長約1公分左右的鉤蟲成蟲之一。（彰基兒童醫院提供）

王士忠指出，鉤蟲幼蟲孵化後，喜歡群聚在1～2公分表淺的潮濕、疏鬆泥土裡，如果赤腳接觸泥土，幼蟲可能從皮膚進入人體，然後沿著靜脈、肺、咽喉，經吞嚥進入小腸，吸附在小腸壁上吸收養分，並長成成蟲、甚至再次產卵，從感染到成蟲、交配後又產卵，大約需要2個月時間。

幼童如罹患寄生蟲疾病，可能會有不明原因肚痛、臉色不好、手腳瘀青等症狀，未加治療會有缺鐵性貧血、血便，嚴重者可能會影響孩子的心智及身心發展；一般寄生蟲疾病的主要治療方式為投藥，如果正確用藥可順利驅蟲。

鑒於近年露營盛行，王士忠醫師提醒家長們，親近大自然固然美好，但建議還是避免赤腳接觸泥土，以免遭受寄生蟲害。