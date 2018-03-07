入籍新北市 抽套房 獎額超過1,500萬元

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新北市人口即將邁入400萬，市府今(7)日特別推出「住在新北 設籍新北」抽獎活動，邀請居住在新北市尚未設籍的居民遷入戶籍，成為正港的「新北人」，共祭出套房、汽車、黃金、國外來回機票、gogoro電動機車等大獎，獎額超過新臺幣1,500萬元。

市長朱立倫表示，目前新北市人口截至2018年2月底為398萬6,501人，即將達到400萬人口的新里程碑，不但與美國洛杉磯、澳洲墨爾本等城市同列400萬人口大城，如以常住人口計算，更超過500萬人以上。

朱立倫說，新北許多首創的服務，都是因應市民的需求，如老人家免費配老花眼鏡、新北兒童卡搭乘捷運4折優惠及好孕專車等便民措施，希望已經居住在新北市的居民將戶籍遷入新北市，同享新北市各項福利。

民政局長江俊霆表示，這次「住在新北 設籍新北」活動由企業贊助的獎項非常豐富，凡在活動期間遷入設籍新北市的民眾，在新北市設籍人口數每達千人整數(如398萬7,000人)時，免登錄即可參加滿千抽獎活動，越早遷入可參加抽獎次數越多，最大獎為淡水區市價457萬元的18坪套房1戶，第400萬新設籍市民還可獲得黃金2兩，第400萬前後1位也可各獲1兩的黃金。

另外，所有市民朋友都可以參加第400萬設籍人口落點區域預測活動，預測準確者，就可獲得各路線小旅行或運動課程等體驗券；當新北市人口達400萬時，還會從全市400萬人口中抽出多項特色好禮，包括免費觀光工廠體驗、宗教文創品等，歡迎大家踴躍參加預測活動。

江俊霆說，為服務響應本活動遷入的市民朋友，市府也啟動快速入籍服務，社區及公司行號只要揪團5人，與戶所約定前往服務時間，現場30分鐘內就可核發身分證及戶口名簿，不同於過往的只收件方式，讓遷戶口免奔波又快速；對於65歲以上長者及行動不便的民眾，也特別提供預約到府服務，民眾可以網路及電話預約，歡迎多加利用，趕快設籍抽大獎。詳情請上官網，網址 https://hrg.ntpc.gov.tw/ 。