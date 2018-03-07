免費「學齡前健康篩檢」及早發現幼兒大雞慢啼原因

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現今少子化的社會結構，每一位幼童都是家中的寶貝，但近年來3Ｃ科技滲透現代人生活，「3Ｃ保母」現象愈來愈常見，不僅影響視力健康，因缺少互動性，導致孩子口語能力發展差。因此政府機關特別注重幼兒的健康篩檢，提醒家長把握發育關鍵期，目的是及早發現問題，及早治療。

臺北市衛生局每年提供學齡前兒童整合性社區篩檢服務，今年已於3月5日全面啟動，篩檢對象及項目為：（1）滿4歲以上未上小學幼童：口腔、視力及身體檢查（未曾接受聽力篩檢者可加做純音聽力篩檢）；（2）滿3歲以上未滿4歲幼童：口腔、聽力及身體檢查。未就學且符合篩檢年齡層之幼童，則由臺北市十二區健康服務中心與15家合約醫療機構依幼童年齡進行定點篩檢。

學齡前幼童正值視力發展的關鍵時期，若沒有得到適當的發育機會，過了關鍵期，視力不再發育，就容易成為「弱視」。依衛生福利部國民健康署調查資料顯示，幼兒園大班升國小一年級之學童近視比率有大幅上升趨勢，太早近視容易成為高度近視；但幼童對於視力不良常無法充分表達，因此除了照顧者的警覺外，學齡前兒童視力篩檢的重要性不言而喻。

學齡前時期是幼童換牙的重要時期，乳牙蛀牙除造成牙齒結構破壞、影響咀嚼、發音功能和恆齒的排列和生長。因此，呼籲家長仍應持續培養幼童正確口腔衛生習慣，定期塗氟及接受口腔檢查，從小愛護才能擁有一口健康好牙。

輕度聽力障礙平均診斷出來的年齡為3歲半至4歲，輕度聽損不易發現，尤其較輕微的或單側的聽損，很容易錯過了矯治的黃金時期而延誤了幼童的語言學習與發展。