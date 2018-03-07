新北上映「冰水奇鹽」  學子驚呼連連

新北市政府教育局辦理「科遊」系列活動-「行動化學館-化學遊樂趣」，今(7)日在土城區中正國中熱鬧開跑。教育局主任秘書歐人豪及淡江大學研究發展處研發長王伯昌扮演科學大師，一邊手執超大型量筒，一手揮灑手中的鹽巴，瞬間奇妙地將量筒中的醋酸鈉溶液變成結晶的固體，上演另類的「冰水奇鹽」，讓在場學生驚呼連連!

「六色彩虹橋」開場實驗秀，讓來賓與師生親眼目睹化學反應交錯所產生的驚人變化，化學並不只是死背課本上的元素週期表或公式，只要善加運用酸鹼液體交互作用的原理，可以製造出像魔術師一樣，令人炫目的亮麗變化。

教育局主任秘書歐人豪表示，新北市教育局於101年12月18日與淡江大學簽訂合作意向書，科學教育資源透過行動化學車每年巡迴送達新北市各校，並以偏鄉學校為優先，107年度預計巡迴境內25場次，合計31所國中小學。透過嶄新的實驗秀、示範與提供動手做實驗的過程，激發偏鄉化學濃厚的學習興趣。

歐人豪主秘指出，許多學生認為自然科學只是乏味的「背多分」和無趣的公式所結合而成的科目，將扼殺許多未來的科技人才。因此新北市不斷致力推動科教活動，期待透過令人驚呼不可思議的科學實驗，帶領學生探討生活中從來沒想過「為什麼」的科學經驗，提升學生對科學的學習興趣與探索動機。

淡江大學王伯昌研發長則表示，淡江大學將3.5噸的改裝貨車打造成行動化學館，搭載化學實驗室模型，自100年起巡迴全台，今年已邁入第7年，走訪全國各校，累積超過上萬公里的里程，將持續在臺灣各地偏鄉以故事、表演、實驗等各種化學的教育資源，降低城鄉學習資源的差距，期待散播科學種子，讓化學的奧妙對學生不再只是電視或書本裡的知識而已。

今日行動化學車提供的豐富實驗，包括藏在傳統手藝裡的秘密-捏麵人「麵麵相趣」實驗，讓學生動手學習捏麵人古老傳統手藝中的化學原理，了解澱粉與麵粉的科學相關知識；「手創光點」實驗則是讓學生自己動手製作化學電池，為自己點燈；最後的壓軸實驗要讓學生體驗利用鍍膜技術製作「繽紛復活蛋」。

新北市長期推動科學教育，以科學普及與深化為目標，結合新課綱的理念與目標包括自發、互動與共好，發展學生的核心素養，將學科知識實際統整應用於生活經驗。未來將提供更多優質的科學學習機會與平台，透過多元性的科學活動與競賽，包括小實驗大學問、科普閱讀競賽、科學展覽、新北科學日等，鼓勵學生透過動手做來學科學，激發對科學探究的研究精神，並轉化科學知識於生活經驗，豐富自我學習科學的面向與內涵。