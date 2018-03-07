展覽預告　富邦藝術基金會2018粉樂町於3/17開展

粉樂町（Very Fun Park）是由富邦藝術基金會策劃辦理，從2001年開始，粉樂町歷經十屆，挑選了可親可愛的當代藝術作品，放置於日常生活空間，讓生活藝術化、藝術生活化。累積完成共計近500處展點，展出550位國內外藝術家作品。

粉樂町是一個多元創意的概念。粉是源於時下流行語彙；樂即是快樂；町是場域的意思。傳遞的精神即是快樂的角落，是創意的基地，是一個走進巷弄的無牆美術館，落實藝術與城市生活結合的當代藝術展。藉著每年的粉樂町，為城市創造了不同的集體城市記憶面貌。

粉樂町進駐生活消費場域，創造出迥異於刻板想像之外的當代藝術風貌。讓看展覽不再買門票並正經八百，讓日常生活多了藝術風景。

2018粉樂町就要在3月中跟大家見面，集結來自國內外的藝術家作品，共同描繪出一座新的城市表情。當中也有藝術家工作坊、藝術市集、團體導覽等等活動。

粉樂町一直是台灣與國際藝術家互相觀摩的平台，不同的國際品質與手法創意提供台灣看展群眾多樣刺激。今年粉樂町共邀請來自東西方6國藝術家，包含：臺灣、美國、法國、英國、澳洲、以色列，也首度移師信義計畫區2.3公里的天橋，以及台北松山文創園區、四四南村等台北市重要文創基地。

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即日起至2018/03/31(六)完成任務就有機會領獎。貼上在歷年粉樂町拍的照片一張，前100名送市值1,500元藝術萬年曆。