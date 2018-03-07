美國商會調查：84%美商高階經理人　擔心台灣缺電問題

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北市美國商會今(7）日公布《2018商業景氣調查》顯示，有五成五受訪的高階經理人，對台灣今年經濟展望有信心，四成希望在今年增聘員工。

不過也有84%的受訪者對台灣的電力是否充足感到疑慮，59%的受訪者表示，蔡政府2025年非核家園的政策，會影響他們在台業務發展。

《聯合晚報》報導，《2018商業景氣調查》報告顯示，台北市美國商會的多數會員，對台灣的整體經濟持續保持樂觀，受訪的高階經理人，也對其公司未來三年的獲利有信心。但受訪者也對電力短缺與勞基法的執行，感到疑慮。

報導引述美國商會會長章錦華說，該問卷的重要性在於，這些代表的公司不僅深耕台灣超過20年，同時回答問卷的高階主管們，有著深厚的國際經商經驗。二者皆對台灣的重點產業與台灣整體發展的成功，有舉足輕重的影響。

調查指出，在能源部分，對於未來的電力供應充足與否，電壓穩定性和電力成本，都是美商所關注的問題。有84.46%對於電力是否充足感到疑慮，另外也有分別接近六成九、六成七受訪者，關注電壓穩定與電力成本。

而台灣政府目標，是到2025年實現非核家園，同時急劇減少碳排放量。調查也指出，有59.07%的受訪者，被問及對可實踐性的擔憂，及此目標將影響其公司在台灣業務擴張的決策，表示會有一定程度的影響。但也有三成認為，不會影響在台灣的業務擴展。

49.74%的受訪者認為，勞動力問題是公司決定未來在台灣業務擴張的關鍵因素。同時，也有近半數約49.21％的受訪者認為，勞基法缺乏更多彈性且溝通不足。