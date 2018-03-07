印度雜誌刊露胸哺乳照惹爭議 封面女星：「我不後悔」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度喀拉拉邦（Kerala）女星吉露·喬瑟（Gilu Joseph）為印度雜誌《格哈拉西米》（Grihalakshmi）拍攝的一組女性哺乳的封面照，在印度社會引發爭議，公眾反應兩極。

這是印度雜誌首度刊登女性哺乳照做為封面，封面上大大的一句話寫著：「告訴喀拉拉邦的人，不要盯着看，我們想公開餵哺母乳。」照片中，吉露·喬瑟額頭上塗著象徵已婚的硃砂（Sindoor）,穿著印度傳統服飾莎麗（Saree）拍攝哺乳照。這張照片為了參加世界婦女日的攝影比賽，結果將在8日出爐，該活動的主題是: 自信的餵養自己的孩子。​

雜誌編輯表示，今年1月，臉書上一位丈夫貼出妻子公開哺乳的照片，然而卻遭到男女網友嚴重的網路霸凌。被拍攝的妻子艾瑪麗塔（Amritha）告訴雜誌，就連她在醫院哺乳時，都有人告訴她不要這樣做，甚至有人說如果我沒有用布蓋住我的胸部，奶水就會乾涸。雜誌編輯因此決定將此事當成三月份的拍攝主題，希望提高公眾對於母親在公共場合餵養必要性的關注。

根據印度快報（The Indian Express）與其他印度媒體報導，封面模特未婚的身份卻引發極大爭議，有人質疑，為什麼把未婚的模特照放在封面，卻把真正母親哺乳孩子的照片放在內頁，更認為雜誌為了贏得比賽，故意選皮膚白皙的未婚模特進行拍攝。但也有人反駁，以此道理，只有游泳健將才能拍攝游泳照，上班族才能拍攝西裝服飾，已是本末倒置。

吉露·喬瑟對此表示：「現今社會對女性有著太多的制約與牽絆，偏見及禁忌，我們容易對自己的身體感到羞恥，這些人真正質疑的不是照片上有沒有馬賽克，他們對電視與媒體上的血腥照片沒有意見，卻無法容忍看到女性餵食自己的孩子，公開哺乳被稱為低俗。女性應該要有自由哺乳而不感到害怕羞恥的權利，這也是我積極想表達的一點，很遺憾我失敗了，但不後悔。」，而聯合國兒童基金會（UNICEF）印度分部也在推特（Twitter）表達支持雜誌和吉露。

《格哈拉西米（Grihalakshmi）》是印度第五大地區語言的雙週刊雜誌，根據美國國稅局2013年調查，該雜誌平均銷售量為82.6萬份。