北韓是否真有心廢核？各方看法不一

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓代表團在北韓取得豐碩結果，除了確定南北領袖將舉行高峰會外，金正恩也承諾只要外部威脅消失，就會放棄核武。
《NHK》報導，南韓總統文在寅在今（7）日，召集各黨代表至青瓦台（南韓總統府），向他們説明南北雙方已決定，在4月下旬，於板門店舉行高峰會談。
左派親北韓執政黨對代表團成果，表示高度稱讚，但親美保守的在野黨則提醒，這不是北韓第一次宣稱他們要放棄核武。他們之前也講過好幾次，但「都是説謊」。對此，文在寅坦誠一切可能還有變數，但表示訂定計劃，至少會讓朝鮮半島非核化，多一些可能性。
對於金正恩是否真有心廢核，各國看法也不一。
根據日本《產經新聞》，日本官房長官菅義偉在今日記者會中説明，日方依然堅持持續加強對北韓壓力，並同樣提醒北韓之前曾不守承諾，強調「爲了對話的對話」毫無意義，必須讓北韓真正改變政策。
日本官房長官菅義偉出席今日上午記者會（圖片來源：翻攝自首相官邸記者會影片）
而川普則在推特上表示，這是有史以來第一次，各方努力就北韓問題，達成了可能的進展。但他仍擔憂，這可能只是錯誤的希望。《紐約時報》報導，川普向記者表示，南北雙方的對話「相當正面，對世界各國都是件好事」。
Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月6日
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