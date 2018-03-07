(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓代表團在北韓取得豐碩結果，除了確定南北領袖將舉行高峰會外，金正恩也承諾只要外部威脅消失，就會放棄核武。

《NHK》報導，南韓總統文在寅在今（7）日，召集各黨代表至青瓦台（南韓總統府），向他們説明南北雙方已決定，在4月下旬，於板門店舉行高峰會談。

左派親北韓執政黨對代表團成果，表示高度稱讚，但親美保守的在野黨則提醒，這不是北韓第一次宣稱他們要放棄核武。他們之前也講過好幾次，但「都是説謊」。對此，文在寅坦誠一切可能還有變數，但表示訂定計劃，至少會讓朝鮮半島非核化，多一些可能性。

對於金正恩是否真有心廢核，各國看法也不一。

根據日本《產經新聞》，日本官房長官菅義偉在今日記者會中説明，日方依然堅持持續加強對北韓壓力，並同樣提醒北韓之前曾不守承諾，強調「爲了對話的對話」毫無意義，必須讓北韓真正改變政策。

日本官房長官菅義偉出席今日上午記者會（圖片來源：翻攝自首相官邸記者會影片）

而川普則在推特上表示，這是有史以來第一次，各方努力就北韓問題，達成了可能的進展。但他仍擔憂，這可能只是錯誤的希望。《紐約時報》報導，川普向記者表示，南北雙方的對話「相當正面，對世界各國都是件好事」。

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月6日

北韓是否真有心廢核？各方看法不一

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