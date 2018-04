北韓是否真有心廢核？各方看法不一

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓代表團在北韓取得豐碩結果,除了確定南北領袖將舉行高峰會外,金正恩也承諾只要外部威脅消失,就會放棄核武。

《NHK》報導,南韓總統文在寅在今(7)日,召集各黨代表至青瓦台(南韓總統府),向他們説明南北雙方已決定,在4月下旬,於板門店舉行高峰會談。

左派親北韓執政黨對代表團成果,表示高度稱讚,但親美保守的在野黨則提醒,這不是北韓第一次宣稱他們要放棄核武。他們之前也講過好幾次,但「都是説謊」。對此,文在寅坦誠一切可能還有變數,但表示訂定計劃,至少會讓朝鮮半島非核化,多一些可能性。

對於金正恩是否真有心廢核,各國看法也不一。

根據日本《產經新聞》,日本官房長官菅義偉在今日記者會中説明,日方依然堅持持續加強對北韓壓力,並同樣提醒北韓之前曾不守承諾,強調「爲了對話的對話」毫無意義,必須讓北韓真正改變政策。

日本官房長官菅義偉出席今日上午記者會(圖片來源:翻攝自首相官邸記者會影片)

而川普則在推特上表示,這是有史以來第一次,各方努力就北韓問題,達成了可能的進展。但他仍擔憂,這可能只是錯誤的希望。《紐約時報》報導,川普向記者表示,南北雙方的對話「相當正面,對世界各國都是件好事」。

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!