台灣藍染的辛酸故事~蛋塔公主復仇記

（台灣英文新聞／宇妍 綜合採訪報導）時間倒回2003年1月，身無分文的魏籤懿被前夫用單程機票送上飛往台灣的航班。當時因為在澳門轉機，下機停留了一小時。

下飛機後，頓時傳來陣陣澳門葡式蛋塔的香味。女兒因為肚子餓頻頻哭鬧，想吃蛋塔。不過魏籤懿口袋裡沒有錢，只能用奶瓶裝水應付女兒。聰明的小baby當然不從，整整哭鬧一個多小時。

終於重新登機後，魏籤懿忍不住向空姐要果汁，小baby瞬間就把一大罐果汁喝完了。魏籤懿心存感激，就算這家航空公司機票貴些，日後還是成為航空公司的常客。

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事業有成後，魏籤懿(上圖)有一天決定帶女兒「小胖妹」重回澳門機場，補償她小時候媽媽沒錢讓她吃蛋塔的遺憾。

魏籤懿點了3盤蛋塔，女兒當時高興地說，「媽媽妳真好！」吃了第一盤蛋塔，女兒好開心 。不過第二盤蛋塔吃下去之後，女兒說「媽媽我有點飽 。」魏籤懿說「沒關係，還有一盤 。」

三盤蛋塔下肚之後，以後再問女兒說「胖妹妹，要不要吃蛋塔？」小胖妹絕對驚聲尖叫，躲得遠遠的 。

在2014 年TEDx演說中，魏籤懿笑稱這是「蛋塔公主復仇記」 。

婚變的傷害與陰影非常巨大，她幾乎不想再提起， 總埋在心底深處。孩子，是她創業和不斷向前走的動力 。她非常感謝她的女兒，刺激她創業，也要感謝父母親和一路相助的貴人們。

圖右即施寄青老師。照片由魏籤懿提供

其中她特別感謝已故的「離婚教主」施寄青老師，在創業辛苦奮鬥的過程中，無數個漫漫長夜，魏籤懿都是看施寄青老師寫的書自我療癒， 學習如何化危機為轉機。

施寄青老師，也是魏籤懿心目中的偶像。有一年施寄青出版新書 《我的老媽是名牌》，魏籤懿和她在某個場合相遇。 魏籤懿誠懇地跟施寄青說，「施老師，當年您的書，對婚變的我真的非常重要，也激勵了我， 讓我沒有倒下去。 我會努力撫養小孩長大。」 施寄青當時非常感動。

魏籤懿那時趁機向施寄青表達，想為她量身訂做一套台灣藍染的服裝以示感謝。沒想到施寄青老師後來就穿著這套衣服，上遍各大媒體去打書，讓魏籤懿感到非常窩心。