港民熱愛手搖杯 天仁茗茶港代理商招股 傳超購上千倍

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）香港人超愛手搖杯，熱愛到首支珍奶股即將於本月掛牌上市，引爆股民熱購。為何手搖杯會深受港民喜愛呢？《自由時報》報導，港媒分析，跟香港的「茶文化」有密切關係，香港茶客對茶類飲品的一年消耗量，竟高達4,500萬杯。

《鉅亨網》報導，台灣品牌「天仁茗茶」之香港特許經營商賓仕國際將在 3 月 14 日在港股掛牌上市，2月26 日起至 3 月 6 日止招股，發行價為每股港幣 0.8 元至 1 元。《香港01》報導，「天仁茗茶」經營商賓仕國際﹙1705﹚昨午截止認購，市場消息透露，公開發售部份超額認購近2,600倍。

《鉅亨網》提到，根據招股書中，此次集資所得，計劃用於開設新店及引入國外人氣新零售品牌、擴大產品組合、增加貨倉設施等。賓仕國際去年已經與台灣天仁茗茶簽下 10 年特許經營合約，計劃未來兩年增設 16 間分店，選址優先考慮學校及辦公室密集的地區。

引述《香港01》報導，賓仕是一家食品及飲料公司，在港擁有逾27年營運歷史，分別營運分銷業務及零售業務。分銷業務方面，賓仕同時從海外品牌及本地零售商採購產品，包括台灣「新東陽」；零售業務方面，賓仕在港特許經營「天仁茗茶」，並引述資料指出，2016年11月1日至2017年10月31日的一年間，收益屬香港連鎖茶飲市場排行第一。此外，賓仕還在港經營日本芝士蛋糕品牌「徹思叔叔」的零售店等。