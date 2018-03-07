延平郡王親自代言「成功洋芋片」 有吃有成功

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）結合當地歷史文化與創意，臺南市文化局推出限定創意商品「成功洋芋片」與「功名筆」，噱頭十足，延平郡王鄭成功瞬間化身「網紅」代言洋芋片。強大的話題性與趣味性，商品一推出便造成轟動。

臺南市文化局表示，鄭成功的故事家喻戶曉，與臺南的歷史發展與古蹟息息相關，此次推出「成功洋芋片」，取其「成功」的吉祥含義，希望帶給民眾滿滿的正能量過好年。

為突顯鄭成功與海洋文明的鮮明印象，洋芋片在包裝上選用藍白的波浪為背景，並搭配鄭成功肖像，加上當代流行元素「LOVE」手勢，創意滿分，首波推出海鹽口味，特別委託食品大廠「聯華食品」生產製造。

不僅如此，文化局推出許多行銷當地景點的創意產品，例如為安平古堡景點而推出的「古堡愛情鎖」，吸引不少情侶前往古堡鎖情；赤坎樓文昌閣的魁星爺香火鼎盛，大考期間總有許多考生到此祈求金榜題名，文化局乘機推出有印有精心設計分數圖樣的限定商品「功名筆」，一筆在手，榜上有我。

這些年，同樣走歷史名人代言風的還有國立故宮博物院，2013年一組「朕知道了」紙膠帶引發搶購熱潮，連中國遊客也搶著買，結合文創與生活，開發出多項延伸產品，彰顯台灣文創軟實力。

※成功洋芋片販賣地點：赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城 ，延平郡王祠及愛國婦人館

※功名筆販賣地點: 赤崁樓

※古堡愛情鎖販賣地點：安平古堡





赤坎樓限定商品「功名筆」（圖片來源：臺南市文化局提供）