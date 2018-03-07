(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)一名藉由間諜交換計劃，從俄羅斯前往英國的前俄羅斯雙面間諜，在英國時間4日下午，在倫敦近郊索爾茲伯里一購物中心的長椅上突然失去意識，送醫急救後，目前仍命在旦夕。外界懷疑，這可能是俄羅斯下的手。另外，還有一名女性也在相同地點，同時失去意識。

根據《美聯社》，英國媒體目前判斷，這名前俄羅斯雙面間諜是謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripa）。他因曾替英國做雙面間諜，而在2006年，遭俄國法院判處13年有期徒刑。不過在2010年，他因爲美俄間諜交換計劃而獲釋，並前往英國倫敦附近居住。

斯克里帕爾2006年開庭時和他的律師對話（圖片來源：美聯社）

索爾茲伯里警方説明，兩人曝曬到未知物質，沒有外傷，但命在旦夕，目前正在醫院進行治療。而當地衛生機關則表示，目前尚無立即公共衛生風險。

《美聯社》引述英國《BBC》報導，目擊者指出，當時斯克里帕爾的手「突然有奇怪動作」，且臉部上仰，貌似痛苦。

對於前雙面間諜離奇中毒，外界懷疑很可能是俄羅斯下的手。

對此，《紐約時報》報導，英國外相鮑里斯·強森（Boris Johnson）警告，只要證據顯示本次事件有任何國家在幕後，英國政府必定以「適當且強烈」的方式回應。他強調，英國政府不允許任何外國政府，在英國國内殘害無辜，且以身試法之國家，將遭受制裁和處罰。

英國外相鮑里斯·強森（圖片來源：翻攝自鮑里斯·強森推特）

這不是俄羅斯第一次涉嫌在英國殺害前間諜。

根據報導回顧，2006年，有一名同樣曾任俄羅斯間諜的男子亞歷山大·利特維年科（Alexander Litvinenko），在倫敦市内飯店和一位俄國人士見面後，就因接觸到罕見放射性物質「釙210」，導致不治身亡。調查人員發現，飯店茶壺裏面竟然有高濃度的「釙210」，而英俄關係也因此一度緊張。

亞歷山大·利特維年科（圖片來源：美聯社）

另外，根據日本《產經新聞》整理，斯克里帕爾在2004年，在莫斯科遭逮捕，並在兩年後，被依叛國罪判處13年有期徒刑。在遭逮捕後，斯克里帕爾向俄國相關單位説明，他在1995年被英國秘密情報局（Secret Intelligence Service），也就是俗稱的「軍情六處」（Military Intelligence, Section 6）招聘成爲反間諜，為英國政府提供在歐俄人間諜資訊，並因此獲得10萬美元。

不過在2010年，美俄達成協議，決定在中立國奧地利進行間諜交換，斯克里帕爾因而獲釋。

俄前反間諜離奇中毒命篤 外界疑兇手是俄羅斯