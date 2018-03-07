中裕研發愛滋病新藥 獲美國FDA核准上市

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中裕新藥旗下愛滋病新藥TMB-355（商品名稱為Trogarzo）靜脈注射型，於美國時間昨（６）日正式獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）生物製劑藥品上市查驗登記（BLA）核准。

根據中裕的公告指出， TMB-355 為 HIV 治療領域中第一個核准之單珠抗體蛋白質新藥，也是第一個 HIV 長效型新藥。數年前已獲得美國 FDA 核准通過應用於多重抗藥性病人「孤兒藥」資格，並陸續獲得「突破性治療」、「優先審查」資格。

引述《中央社》報導，中裕表示，TMB-355靜脈注射型將著手開始進行美國地區市場銷售業務。105年3月與加拿大Theratechnologies公司簽訂為期12年愛滋病新藥TMB-355美國及加拿大地區獨家銷售行銷契約，內容包括TMB-355靜脈注射以及未來開發的肌肉劑型。

根據合約規定，Theratechnologies公司擁有獨家在美國及加拿大銷售權利。中裕將繼續負責開發TMB-355工作，並獲得美國FDA核准為目標，Theratechnologies公司將負責獲得加拿大衛生主管機關核准。



2017年3月與加拿大Theratechnologies Inc.修訂現有行銷契約，從原先美國及加拿大地區延申至歐盟、以色列、挪威、俄國及瑞士等鄰近國家，共計約30餘國。未來歐盟地區將是下一階段申請上市目標區域。



TMB-355肌肉注射劑型三期臨床試驗規劃及範圍，將會儘速與美國FDA諮商，再進行送件申請執行三期臨床試驗，新藥查驗登記審查，完成時間約一年之後。