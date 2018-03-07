高市新住民遭槍擊慘案 林麗嬋嘆異國婚不易 必要時需求援

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）本月4日旗山一家早餐店越南籍老闆娘遭員工前夫槍擊身亡的悲劇，新住民立委林麗嬋表示，望外界不要過度放大檢視受害者新住民身份，並呼籲新住民婦女若遭受家暴或其他人身威脅，速撥打113保護專線求助，也可求助新住民團體，希望大家都能保護好自己。

新住民遭受家暴事件時有耳聞，根據2015年社會局家暴性防治中心統計，外配遭受親密關係暴力比例是本國人6.03倍，每年通報案件一年發生1至2萬件，其中親密關係暴力佔了五成。許多外籍配偶遇到家庭暴力或人身安全威脅時，礙於離婚後經濟，簽證，子女監護權等多重考量，往往選擇息事寧人，不敢聲張。

同是新住民的立委林麗嬋表示，異國婚姻因文化背景語言的不同，本就需更多耐心與體諒，語言能力的落差不能當做夫妻無法溝通的藉口。許多台灣家庭將新住民新娘當做「私有物」，更質疑他們目的就是要騙錢，與婆家間的不平等關係讓新住民婦女飽受傷害。

林立委呼籲， 若家暴情況發生，除了報警及申請保護令外，應隨時警戒遠離施暴者，注意自身安全。

移民署也表示，家暴只有零次與無數次，若遇家暴，可撥打113專線求助，讓政府部門可馬上介入協調處理，提供法律庇護，安置，驗傷及心理治療等服務，移民署也會以規定補發居留證件，讓受害者可以安心生活。